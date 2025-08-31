BIO JE SRCE NAŠEG ŽIVOTA: Porodica i prijatelji obeležili šest meseci od smrti Saše Popovića

NA Novom bežanijskom groblju obeleženo je šest meseciod smrti Saše Popovića, tvorca "Granda" i jednog od najznačajnijih ljudisrpske estrade. Porodica i prijatelji okupili su se juče kako bi održalipolugodišnji pomen.

Foto ATA Images

Supruga Suzana Jovanović, zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom, prva je stigla na groblje. Ubrzo su stigli Sašina sestra Ivana Popović i brojni bliski prijatelji i saradnici: Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Ćira, Bane Bojanić, Zoran Pejić Peja, Goran Šljivić, Viki Miljković i Taške, Snežana Đurišić sa partnerom Vanjom, Bane Obradović, Vesna Milanović, Dragana Katić, Ana Bekuta, Suzana Mančić, Ana Sević, Đorđe David, Dejan Milićević...

Ispred velikog mermernog spomenika sa njegovom slikom, na grob je položen venac od crvenih ruža, kao i figure Belog anđela - simbola nade i vere u život posle smrti.

- Gospod je brata Sašu upokojio tamo gde nema bola, u mestu odmora. Neka Gospod da utehe porodici - besedio je sveštenik.

Foto ATA Images

Umeo da namiriše zvezdu POPOVIĆ je počeo kao harmonikaš "Slatkog greha" a postao jedan od najuticajnih ljudi u šoubiznisu. Bio je suosnivač diskografske kuće "Grand". Autor je jednog od najgledanijih muzičkih takmičenja u regionu, "Zvezde Granda", pomoću kojih je otkrio danas mnoge vrsne i uspešne pevače. Pre deset godina pokrenuo je "Grand" televiziju, koja prikazuje emisije kao što su "Zvezde Granda - Specijal", "Nikad nije kasno", "Grand magazin" i mnoge druge uglavnom zabavnog karaktera. Imao je neverovatnu sposobnost da "namiriše" buduću zvezdu i već na prvi susret uoči talenat i potencijal pevača.

Udovica Suzana nije mogla da zadrži suze i počela je da plače. Ni kolege i prijatelji nisu skrivali emocije. Prisećali su se Saše Popovića ne samo kao vrsnog profesionalca, već i kao čoveka velikog srca - koji je umeo da sasluša, ohrabri, pomogne. Govorili su da je imao dar da okuplja ljude oko sebe, da u njima probudi najbolje, da veruje onda kada i sami posustanu. Nekima je otvorio vrata, drugima je dao šansu, a svi će ga, kako kažu, zauvek pamtiti. Nije delio ljude na slavne i "nepoznate" - bio je podjednako blagonaklon i prema zvezdama i prema onima koji su tek zakoračili na scenu.

Podsetimo, Popoviću je dijagnostikovan karcinom želuca sredinom 2024. godine, posle čega je krenula lavovska borba i mukotrpno lečenje, sve do marta ove godine, kada je bolest, nažalost pobedila.

Njegova supruga Suzana nedavno je otkrila da lekari do poslednjeg trenutka nisu mogli sa sigurnošću da kažu šta je uzrok karcinoma, te je jedini odgovor bio - stres.

- Saša se nije dao do poslednjeg dana. Svi smo imali nadu, borili smo se do samog kraja. Pola godine je prošlo, a svaki dan bez Saše je tiši, prazniji i teži. Vreme ne leči, samo nas podseća na to koliko nam nedostaje. Jer, nije bio samo deo našeg života, bio je njegovo srce.