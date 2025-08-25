NOĆAS JE GOREO BALKAN: Tea Tairović spektakularnim koncertom otvorila 35. "Roštiljijadu" u Leskovcu (FOTO)
FOLK zvezda Tea Tairović večeras je održala veliki i spektakularni koncert u Leskovcu na "Roštiljijadi" i time otvorila manifestaciju.
Čim se pojavila izazvala je neverovatnu euforiju među svim prisutnima.
Nastup je započela hitom "Bakšiš", a zatim su se rađale pesme kao što su: "Hajde", "Pozovi", "Pec" i mnoge druge.
- Mnogo se radujem što večeras ovde sa vama. Volim Leskovac, jer su ovde dobri ljudi i vrela južnjačka krv - istakla je Tea za "Večernje novosti".
Nastup je trajao više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživali.
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
