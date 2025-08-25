NOĆAS JE GOREO BALKAN: Tea Tairović spektakularnim koncertom otvorila 35. "Roštiljijadu" u Leskovcu (FOTO)

FOLK zvezda Tea Tairović večeras je održala veliki i spektakularni koncert u Leskovcu na "Roštiljijadi" i time otvorila manifestaciju.

Foto: Novosti

Čim se pojavila izazvala je neverovatnu euforiju među svim prisutnima.

Nastup je započela hitom "Bakšiš", a zatim su se rađale pesme kao što su: "Hajde", "Pozovi", "Pec" i mnoge druge.

- Mnogo se radujem što večeras ovde sa vama. Volim Leskovac, jer su ovde dobri ljudi i vrela južnjačka krv - istakla je Tea za "Večernje novosti".

Nastup je trajao više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživali.