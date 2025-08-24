Poznati

NI IGLA NIJE IMALA GDE DA PADNE: Dragana Mirković oborila još jedan rekord i zadala domaći zadatak u Plužinama (FOTO)

Dušan Cakić

24. 08. 2025. u 18:40

FOLK diva Dragana Mirković još jednom je pokazala zbog čega slovi za balkansku muzičku kraljicu.

Foto: Privatna arhiva

Sinoć je održala još jedan fantastičan koncert, ovoga puta u Plužinama u Crnoj Gori, gde je oborila rekord po posećenosti nekom koncertu.

Što bi se reklo, popisala je stanovništvo ovog mesta na Pivskom jezeru i njegove okoline, jer ni igla nije imala gde da padne.  Publika, koja je došla u ogromnom broju, pevala je sa muzičkom zvezdom uglas od prve do poslednje pesme, a ona im se zahvalila na najbolji mogući način - priredila im je noć za pamćenje koja će se dugo prepričavati.

Foto: Privatna arhiva

LETO ZA PAMĆENjE

Dragana beleži najuspešnije leto u svojoj karijeri – nadmašujući čak i prošlogodišnje, već rekordne brojke.

Od početka letnje sezone, održala je preko 30 koncerata širom regiona, a ukupna brojka onih koji su je slušali uživo već je premašila pola miliona ljudi. Impresivna brojka za bilo kog izvođača, a posebno u godini kada se mnogi žale na slabiji odziv, manjak posetilaca i neizvesnu estradnu klimu. Za Draganu ti problemi očigledno ne važe, ona je uprkos svemu, nastavila da puni trgove, stadione i dvorane, kao da je publika gladna upravo onoga što ona nudi: istinsku emociju, skromnost i posvećenost.

Muzička zvezda je ovog leta nastupala u svim zemljama bivše Jugoslavije – od Srbije i Hrvatske, preko Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Makedonije i Slovenije, pa sve do dijaspore u Austriji i Nemačkoj. I gde god da se pojavila – dočekivali su je sa jednakom toplinom.

