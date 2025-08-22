Poznati

PO NAJVEĆEM NEVREMENU, NIKO NIJE HTEO KUĆI: Kiša je pljuštala, a Katarina Grujić Gobeljić prošetala među publikom i ispunjavala muzičke želje

Dušan Cakić

22. 08. 2025. u 19:10

SINOĆ je u većim delovima naše zemlje ali i regiona padala jaka kiša, zbog koje su mnogi izvođači otkazivali svoje nastupe, ali ne i muzička zvezda Katarina Grujić Gobeljić.

Foto: Privatna arhiva

Kaća je održala koncert u Kolašinu, i to na otvorenom, a ni grmljavina, ni pljuskovi nisu oterali Katarinu sa bine, već naprotiv.

Foto: Privatna arhiva

Ona je sa bine sišla među publiku i poptuno mokra pevala kao da je sve u najboljem redu. Kiša je padala preko sat vremena, a muzička zvezda nije odustajala od svog nastupa, i napravila je kažu atmosferu za pamćenje.

–Svi kisnemo pa šta - rekla je pevačica kojoj su garderoba i kosa bili natopljeni od padavina.

Foto: Privatna arhiva

Niko iz publike nije otišao kući i svi su skakali i pevali uglas sa Kaćom, koja je samo nizala hitove.

