PO NAJVEĆEM NEVREMENU, NIKO NIJE HTEO KUĆI: Kiša je pljuštala, a Katarina Grujić Gobeljić prošetala među publikom i ispunjavala muzičke želje
SINOĆ je u većim delovima naše zemlje ali i regiona padala jaka kiša, zbog koje su mnogi izvođači otkazivali svoje nastupe, ali ne i muzička zvezda Katarina Grujić Gobeljić.
Kaća je održala koncert u Kolašinu, i to na otvorenom, a ni grmljavina, ni pljuskovi nisu oterali Katarinu sa bine, već naprotiv.
Ona je sa bine sišla među publiku i poptuno mokra pevala kao da je sve u najboljem redu. Kiša je padala preko sat vremena, a muzička zvezda nije odustajala od svog nastupa, i napravila je kažu atmosferu za pamćenje.
–Svi kisnemo pa šta - rekla je pevačica kojoj su garderoba i kosa bili natopljeni od padavina.
Niko iz publike nije otišao kući i svi su skakali i pevali uglas sa Kaćom, koja je samo nizala hitove.
