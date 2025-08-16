PEVAĆU DA TE ZABORAVIM: Slavko Banjac muzičkom emocijom razgalio beogradsku publiku (FOTO)
LEGENDARNI pevač Slavko Banjac nastupio je sinoć pred beogradskom publikom jednom prestoničkom restoranu.
Banjac je pevao svoje najveće hitove "Ne verujem lepim ženama", "Vino mi uzima dušu", "Daleko, negde ko zna gde", "Kasno je", "Pevaću da te zaboravim" i druge.
Kao na svakom svom nastupu, "čovek glas" kako ga, tako je i sinoć pored svojih pevao i numere svojih kolega poput Tozovca, Harisa, Luisa i mnogih drugih.
Zajedno sa bendom "Barakuda" napravio je atmosferu koja je isijavala energijom deljenja , ljubavi i lepote.
Nedostajao nam je ovaj pevači velikan, jer nakon toliko godina ponovo imamo čast da uživamo u njegovom vokalu.
Podsetimo, Slavko je 22. februara ove godine održao veliki koncert u MTS dvorani, a njegova publika željno iščekuje još jedno ovako muzičko druženje.
