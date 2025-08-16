PEVAĆU DA TE ZABORAVIM: Slavko Banjac muzičkom emocijom razgalio beogradsku publiku (FOTO)

LEGENDARNI pevač Slavko Banjac nastupio je sinoć pred beogradskom publikom jednom prestoničkom restoranu.

Foto: Privatna arhiva

Banjac je pevao svoje najveće hitove "Ne verujem lepim ženama", "Vino mi uzima dušu", "Daleko, negde ko zna gde", "Kasno je", "Pevaću da te zaboravim" i druge.

Kao na svakom svom nastupu, "čovek glas" kako ga, tako je i sinoć pored svojih pevao i numere svojih kolega poput Tozovca, Harisa, Luisa i mnogih drugih.

Foto: Privatna arhiva

Zajedno sa bendom "Barakuda" napravio je atmosferu koja je isijavala energijom deljenja , ljubavi i lepote.

Nedostajao nam je ovaj pevači velikan, jer nakon toliko godina ponovo imamo čast da uživamo u njegovom vokalu.

Podsetimo, Slavko je 22. februara ove godine održao veliki koncert u MTS dvorani, a njegova publika željno iščekuje još jedno ovako muzičko druženje.

Foto: Privatna arhiva