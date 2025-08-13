OVO SU PRVE TRI: Zvezde se utrkuju ko će predsedavati

U okviru prestižnog izbora za Mis Srbije, koji se održava pod licencom Miss World, publika je ove godine uživala u tri spektakularna polufinalna takmičenja širom zemlje, spoj lepote, talenta i promocije turističkih destinacija Srbije.

Foto Novosti

Prvo je održano u Kikindi, zatim je Knjaževac bio domaćin u okviru manifestacije Dani kulture mladih Srbije, dok je najmasovnije, drugo po redu, po deseti put organizovano u okviru Dana karnevala u Vrnjačkoj Banji pred čak 15.000 posetilaca.

Iz svakog grada izabrana je po jedna pobednica koja se direktno plasirala u veliko finale i obezbedila mesto na pripremama na Siciliji. Mis Kikinde je Tatjana Maksimović, student Pedagoške akademije, miss Knjaževca je Anđela Plavšić, student Geološkog fakulteta, a najlepša u Vrnjačkoj Banji je Andrea Stojković, student FPN. Organizatori ističu da polufinala s namerom održavaju u gradovima koji nisu rodna mesta takmičarki, kako bi devojke upoznale lepotu i kulturne specifičnosti drugih krajeva Srbije.

Slede još uzbudljiva polufinala, a nakon priprema na Siciliji, veliko beogradsko finale donosi odgovor na pitanje koja će poneti titulu i predstavljati Srbiju na svetskoj sceni. Foto: Novosti

TRKA ZA ŽIRI

Ovog puta, domaće zvezde se utrkuju ko će biti predsednik ili predsednica žirija, dok menadžeri uveliko pregovaraju sa Vesnom Da Vinčom oko finalnih detalja. Zainteresovanost za crveni tepih i lokaciju završne večeri je ogromna, naročito nakon što je prošlogodišnje finale, kada je Jelena Karleuša bila u žiriju, a Aleksandra Rutović postala Mis, bilo medijski najispraćenije još od 2000-ih.