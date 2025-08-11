KAPUĆINO SA PUNO ŠEĆERA: Željko Samardžić predstavio tekst koji je za njena pisala pokojna Marina Tucaković (FOTO)
POP zvezda Željko Samardžić zakazao je novo druženje sa fanovima za 14. decembar u Beogradu, a po svemu sudeći, do tada aktivno radi i na novim pesmama.
Naime, Željko koji je uvek bio sklon iznenađenjima, danas je objavio spot za novu pesmu "Kapućino" čiji je tekstopisac Marina Tucaković, dok muziku i aranžman potpisuje Aleksandar Perišić Romario.
Podsetimo, tradicionalni novogodišnji spektakl održaće 14. decembra u Sava centru, gde je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u Beogradu na istom mestu.
Beograđani koji važe za velike obožavaoce Željkove muzike navikli su da na njegovim koncertima pesmom prođu kroz sve periode njegove karijere, pa će imati prilike da čuju najveće hitove.
Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red najpopularniji pevača pop muzike na ovim prostorima.
Nosilac je brojnih muzičkih nagrada i priznanja, te je svojevremeno na festivalu "Pesma Mediterana" u Budvi osvojio nagradu s pesmom "Sipajte još jedan viski". Svojim pevačkim umećem osvajao je priznanja i na raznim festivalima. Vlasnik je 15 studijskih albuma.
Preporučujemo
DRAGAN KOJIĆ KEBA U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Zavičaj napaja moju dušu (FOTO)
10. 08. 2025. u 14:20
BORIS REŽAK ZA "NOVOSTI": Pevam srcem i uvek sam veran sebi (FOTO)
08. 08. 2025. u 19:10
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)