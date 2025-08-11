KAPUĆINO SA PUNO ŠEĆERA: Željko Samardžić predstavio tekst koji je za njena pisala pokojna Marina Tucaković (FOTO)

POP zvezda Željko Samardžić zakazao je novo druženje sa fanovima za 14. decembar u Beogradu, a po svemu sudeći, do tada aktivno radi i na novim pesmama.

Foto: Bojan Petrović

Naime, Željko koji je uvek bio sklon iznenađenjima, danas je objavio spot za novu pesmu "Kapućino" čiji je tekstopisac Marina Tucaković, dok muziku i aranžman potpisuje Aleksandar Perišić Romario. Foto: Bojan Petrović

Podsetimo, tradicionalni novogodišnji spektakl održaće 14. decembra u Sava centru, gde je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u Beogradu na istom mestu.

Beograđani koji važe za velike obožavaoce Željkove muzike navikli su da na njegovim koncertima pesmom prođu kroz sve periode njegove karijere, pa će imati prilike da čuju najveće hitove.

Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red najpopularniji pevača pop muzike na ovim prostorima.

Nosilac je brojnih muzičkih nagrada i priznanja, te je svojevremeno na festivalu "Pesma Mediterana" u Budvi osvojio nagradu s pesmom "Sipajte još jedan viski". Svojim pevačkim umećem osvajao je priznanja i na raznim festivalima. Vlasnik je 15 studijskih albuma.