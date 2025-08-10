DRAGAN KOJIĆ KEBA U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Zavičaj napaja moju dušu (FOTO)

MUZIČKI sam stasavao i razvijao se u vreme kada se tačno znalo šta je narodna, a šta zabavna muzika. Nemam ništa protiv aktuelnih trendova, svako vreme nosi svoje breme, ali - prava narodna pesma će uvek da živi.

Foto: Novosti

Ovako, iskreno, za “Večernje novosti” govori Dragan Kojić Keba, jedan od najvećih folk izvođača i kantautora na našoj sceni. Priznaje da se nikada nije pravio važan i da ga slava nije opila. Podseća i da je njegov put ka estradnoj orbiti bio trnovit, ali i prirodan.

- Dobra energija je početak i kraj u svim segmentima života, jer ne postoji ništa na ovom svetu što može da je nadmaši i bude veće od nje. Tako je i u muzici, važna je harizma izvođača i “vajb” koji on nosi. Muziku shvatam tako, jer je ona moja profesija, a ujedno i hobi – govori Dragan, koji ovih dana kreće i sa pripremama za veliki solistički koncert koji će biti 16. oktobra ove godine u MTS dvorani pod nazivom „Muzika Balkana“ i za koji obećava veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama.

- Biće duplo slavlje. Baš 16. oktobra, kada „Večernje novosti“ budu proslavljale 72. rođendan zakazan je veliki solistički koncert u MTS dvorani. Naravno, to se podrazumeva, moji ste obavezno dragi gosti, jer ste uvek uz mene svih ovih godina. Foto: Novosti

*Nedavno ste održali i solistički koncert u rodnoj Loznici, u sklopu programa obeležavanja Dana grada i da li su se slegli utisci sa kako ističe emotivne večeri?

- Bio je to najdirljiviji nastup u mojoj karijeri. Tačno pre 32 godine kada sam sa svojom porodicom otišao za Beograd (gde i dan danas živimo) rekao sam sebi da svaki sledeći put kada dođem u Loznicu biće to samo sledeći dan od dana kada sam i otišao. Prošlo je 30 godina, ali i mom kalendaru to je 30 dana i eto objašnjena kako se napaja moja duša i zašto je još uvek mlada i puna životnog i umetničkog entuzijazma i na sceni i van scene. Uvek se vraćam svom gradu i hvala za sve u životu grade moje mladosti.

*Novu pesmu „Moj grad“ posvetili ste zavičaju, koju prati i spot koji je sačinjen od kadrova sa nedavnog koncerta u rodnom gradu. Šta vas je navelo na takvu vizuelizaciju?

- Numera je poklon mojoj Loznici i velika zahvalnost za sve. Drinska voda još uvek postoji u mojim venama, a sećanje na sve ono što sam doživeo i naučio u Loznici i danas me drži u životu i ubrizgava u moju dušu uvek pravu dozu radosti. Kompletan sam kantautor nove kompozicije, pisao sam tekst i komponovao muziku, a aranžman je uradio rumunski kompozitor Džoni Tudoran.

*Pored koncertnih obaveza, koje su to „slatke muke“ koje vas očekuju?

- Album „Keba ala Rumunija“ gde će sve pesme biti na rumunskom jeziku. Džoni i ja smo uveliko u studiju i radimo na stvaranju ovog novog muzičkog materijala.

*Kako danas birate ono što ćete otpevati?

- Napisao sam gotovo 90 odsto tekstova i melodija za moje pesme. Kada se muzičke lampice uključe u meni, onda znam da je to - to. Ujedno, ovo je savet i mlađim kolegama, da jedino tako rade, jer sigurno neće pogrešiti.

*Šta publika voli kod vas?

- Što dajem primat pesmi. Bogu hvala, u karijeri ima toliko hitova. Moja vizija je da nikada ne pravim veliku razliku na sceni, kao i van nje. Porodica i prijatelji mi najbrže zameraju zato što me najbolje znaju van scene. Upravo zato, da ne bih izneverio ni publiku, ni prijatelje, zaista sam isti, bez bilo kakve glume i na bini i kad siđem sa nje.

*Za šta i za koga biste voleli da imate više vremena?

- Nekada mi je žao što zbog prirode posla ne mogu da odvojim više vremena za porodicu ili možda neke drage ljude iz okruženja. Žao mi je i zbog nekih rastanaka koji su se desili. Međutim, smatram da vas Bog sa razlogom odvoji ili sastavi sa nekim, ništa se ne dešava slučajno.

*Koje svoje osobine smatrate najkvalitetnijim?

- Istrajnost. Nikada se nisam menjao zbog drugih. Gledam svoja posla, svoju porodicu, najbliže i prijatelje. Kroz život sam naučio da prvo odlučim šta neću i da hrabro kažem “ne”. Sve dalje je mnogo lakše, jer život je prekratak da bismo se nervirali zbog nebitnih stvari. Foto: Novosti

POEZIJA KAO PASIJA

*SVAKO ima neke svoje rituale, a koji su vaši?

- Volim da pišem poeziju. “Niko mi suze ne vidi, po kiši i moji koraci sada su tiši. U mojoj duši kao da piše, postojiš samo ti i niko više”. Ovo je stih pesme koju sam davno napisao, lagana poezija. Svakako da ću je uobličiti sa melodijom.