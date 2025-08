REGIONALNI FENOMEN: Dragana Mirković oborila sopstveni rekord - "Preko pola miliona ljudi je slušalo uživo, a nastavak tek sledi" (FOTO)

FOLK diva Dragana Mirković beleži najuspešnije leto u svojoj karijeri, nadmašujući čak i prošlogodišnje, već rekordne brojke.

Foto: Privatna arhiva

Poslednji u nizu koncerata održala je u Vodicama, oborivši rekord posete za taj grad i regiju. More ljudi, emocija u vazduhu, a iznad svega, jedan glas koji već četiri decenije spaja generacije i granice. Foto: Privatna arhiva

PREKO 30 KONCERATA I VIŠE OD POLA MILIONA LjUDI

Od početka letnje sezone, Dragana je održala preko 30 koncerata širom regiona, a ukupna brojka onih koji su je slušali uživo već je premašila pola miliona ljudi. Impresivna brojka za bilo kog izvođača, a posebno u godini kada se mnogi žale na slabiji odziv, manjak posetilaca i neizvesnu estradnu klimu. Za Draganu ti problemi očigledno ne važe, jer je ona, uprkos svemu, nastavila da puni trgove, stadione i dvorane, kao da je publika "gladna" onoga što ona nudi: istinsku emociju, skromnost i posvećenost. Foto: Privatna arhiva

REGIONALNI FENOMEN – ISTA LjUBAV NA SVAKOM JEZIKU

Dragana je ovog leta nastupala u svim zemljama bivše Jugoslavije, od Srbije i Hrvatske, preko Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Makedonije i Slovenije, pa sve do dijaspore u Austriji i Nemačkoj. I gde god da se pojavila dočekivali su je sa jednakom toplinom. U Zagrebu se pilo uz "Pitaju me u mom kraju", u Sarajevu se plakalo uz "Oprosti što ti smetam", u Bugarskoj se igralo do zore uz "Luče moje". Publika je ne pravi razliku između nacija, jezika ili granica, jer Dragana u sebi nosi ono univerzalno što svi prepoznaju. Foto: Privatna arhiva

BLISKOST BEZ BARIJERA I UMETNICA MEĐU LjUDIMA

Jedna od stvari koje publika kod Dragane posebno voli i zbog kojih joj ostaje verna jeste njena neposrednost i bliskost sa ljudima. I ovog leta, kao i uvek, silazila je sa bine, pevala zagrljena s publikom, uzimala poruke iz ruku dece, primala cveće, poljupce, suze i osmehe. Za nju to nije šou, to je život. I upravo ta emocija, iskrena razmena između umetnika i publike, ono je što od nje pravi više od pevačice, jer Dragana ne nastupa za publiku, ona nastupa s njom. Foto: Privatna arhiva

SLEDEĆA STANICA JE RODNI GRAD

Nakon trijumfa u Vodicama, Dragana se vraća tamo gde je sve počelo, u rodni Požarevac. Taj koncert je za nju više od nastupa. To je praznik, ritual, susret sa korenima, prijateljima i publikom koja je prati od samih početaka. Očekuje se još jedna nezaboravna noć, već se traži karta više. Foto: Privatna arhiva

LETNjE POGLAVLjE KOJE SE PAMTI

U sezoni koja za mnoge protiče tiho i neprimetno, folk zvezda piše jedno od svojih najglasnijih i najsvetlijih poglavlja. Bez potrebe da se oglašava, ona jednostavno daje pesmu, emociju i zagrljaj, a to joj se zato joj vraća desetostruko. Jer kad Dragana peva, Balkan staje, sluša jr peva zajedno s njom. Tako će biti očigledno i do kraja leta.