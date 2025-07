UŠĆE SEVA U ZNAKU GUNS N’ ROSES-A: Najveća bina u Evropi postavljena u srcu Beograda specijalno za rok legende - evo kakav je plan za sutra

JOŠ samo jedan dan deli nas od nastupa jednog od najvećih bendova svih vremena Guns N’ Roses stižu na Ušće, a sve je spremno za rok događaj kakav ovaj grad do sada nije video.

Foto: Guilherme Neto

Na mestu gde se spajaju dve reke, izgrađena je najveća bina u Evropi ove godine, tehničko čudo koje dominira prostorom i postavlja nove standarde u produkciji velikih koncerata na otvorenom. Iza ove gigantske konstrukcije stoji tim domaćih stručnjaka, kompanija SKYMUSIC, koja je donela produkciju svetskog ranga pravo u srce Beograda.

Ono što ovaj koncert čini posebno značajnim jeste činjenica da Guns N’ Roses prvi put nastupaju u Beogradu u svojoj originalnoj postavi – Axl Rose, Slash i Duff McKagan zajedno na sceni pred domaćom publikom. Oko 50.000 fanova iz zemlje, regiona i šire već je u pokretu ka Ušću, spremni za spektakl koji se dugo priželjkivao.

U 14 časova otvara se PARTY ZONA, mesto okupljanja, susreta, pripreme i podizanja uzbzđenja pred spektakl koji sledi. Kapije glavnog koncertnog prostora otvaraju se u 17h, a atmosferu će dodatno zagrejati kultna američka hip-hop grupa Public Enemy, koja na binu izlazi tačno u 19h.

Guns N’ Roses sutra na Ušće donose bezvremenske hitove, neobuzdanu energiju i zvuk koji je obeležio generacije. Od „Welcome to the Jungle“ do „November Rain“, svaki refren biće himna desetinama hiljada posetilaca iz celog sveta koji su u Beograd stigli upravo zbog ovog spektakla.

VAŽNA NAPOMENA ZA SVE POSETIOCE:

Ovaj događaj je CASHLESS – hrana i piće se mogu platiti isključivo putem tokena. Kako biste izbegli redove i čekanja, preporuka je da svoje tokene unapred obezbedite preko Efinity aplikacije.

Detaljna uputstva i više informacija možete pronaći ovde:



Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.