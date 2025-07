SVE SAM SADA KOMPLETIRALA: Maja Berović o jubilarnom albumu i novim izazovima (FOTO)

REGIONALNA muzička zvezda Maja Berović objavila je drugi deo svog desetog studijskog albuma "X" i novim pet numerama kompletirala svoj jubilarni muzički materijal.

Foto: Privatna arhiva

Drugi deo CD - a čini pet novih pesama, a to su: "Sine tuđine", "Ne idi", "Bla, bla, bla", "Hoštapler" i "Putin", koje prati vizuelna perfekcija, kako ljudi već opisuju ono što su videli. Foto: Privatna arhiva

Podestimo, na prvom delu albuma su pesme: "Laju kuje", "Osam milijardi" (duet sa Sašom Matićem), "Save driver", "Dunav" i "Bez sam komentara".

Drugim delom albumom Maja je pomerila granice i u muzičkom, ali i u vizulnom smislu.

- Na prvom delu albuma "X" izlašlo je numera, a isto toliko je i sada i na drugom. Svaka pesma je drugačija i svaka je priča za sebe. Mislim da će svaka pomalo da podseti na neki od mojih ranijih perioda, a opet su sve toliko drugačije od svega - istakla je Maja za "Večernje novosti", pa dodala da se nada da će publika razumeti pokruku koju im šalje kroz svoje nove pesme:

- Upravo tako. Sada sam sve kompetirala. Ceo album "X" su sve Maje do sada, a opet je to i neka nova Maja. Odlučila sam da bez ijedne najave i reklame putim u etar pesme i spotove, jer sam ponosna na to što smo napravili, i mislim da smo zaista uspeli da prenesemo poruku ljudima i učiniti da razumeju ono što smo želeli poručiti. Zahvalana sam na sve u svojoj karijeri do sada i dičim se na svaku Maju i svaki period - zaključila je muzička zvezda za naš list.

Posle samo nekoliko sati od izlaska drugih pet pesama sa Majinog jubilarnog studijskog albuma "X", uspela da obori rekorde kada je u pitanju čuveni trending, jer su numere za nekoliko minuta ušle na listu najslušanijih i to u svim zemljama u regionu.

Sudeći po komentarima od momenta kada je album ugledao svetlost dana, nema sumnje, da ce ovi hitovi obeležiti predstojeće leto.

U videu ispod, pogledajte i poslušajte "Sine tuđine", jednu od pesama i spotova sa Majinog drugog dela jubilarnog studijskog albuma.