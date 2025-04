POSLEDNJI POZIV OD “FANTOMA IZ OPERE”: Još samo dva izvođenja u Beogradu!

SVETSKI pozorišni spektakl “Fantom iz opere”, jedan od najvoljenijih mjuzikala svih vremena, ulazi u svoju završnicu u beogradskom Sava Centru!

Foto: Live production

Publika u Beogradu ima još samo dve prilike da pogleda čuveni mjuzikl Edru Lojd Vebera u svojoj originalnojj verziji na engleskom jeziku, večeras od 20:00 časova, i u sredu, 30. aprila od 18:00 časova.

Ova jedinstvena produkcija, koju je do sada imalo privilegiju da vidi više od 20.000 ljudi u Beogradu, oduševljava raskošnom scenografijom, vrhunskom muzičkom produkcijom i izuzetnim glumačkim izvođenjem. Večeri u Sava Centru bile su ispunjene emocijama i ovacijama, a tim “Fantoma” sa radošću deli poslednje trenutke sa domaćom publikom.

- Oduševljena sam Beogradom! Publika je bila fantastična, a mi jedva čekamo da ponovo izađemo na scenu večeras. Svako izvođenje nam je dragoceno jer znamo da se kraj približava – kaže pred večerašnji nastup glavna glumica, Džordžija Vilkinson.

- Boravak u Beogradu je za nas posebno iskustvo – grad, publika, atmosfera... sve je bilo izvanredno. Ostala su još samo dva nastupa i želimo da pozovemo sve koji još nisu imali priliku da nas vide – sada je pravi trenutak - poručuje Nadim Naman koji tumači naslovnu ulogu.

“Fantom iz opere” je daleko najnagrađivaniji mjuzikl Endru Lojd Vebera sa preko 70 prestižnih nagrada, uključujući 4 Olivije i 7 Toni nagrada, a Beograd je imao tu čast da se nađe na listi gradova koji će ova spektaklarna produkcija posetiti na svojoj međunarodnoj turneji. Ovaj mjuzikl je do sada pogledalo više od 160 miliona ljudi širom sveta u čak 46 zemalja i 195 gradova, a izvođen je na čak 18 jezika.

“Fantom iz opere” je u Beograd došao u produkciji Broadway Entertainment Group-a, a publici ga je predstavio Ticket Vision i Locals Experience, u saradnji sa The Really Useful Group, a kako gospođa Nataša Šošević, direktorka Ticket Vision-a navodi:

- Bila je velika čast i zadovoljstvo sarađivati sa ovakvim timom profesionalaca! Nakon šest dana maestralnog izvođenja, divnih zajedničkih trenutaka, oduševljenja i zahvalnosti publike, kojoj smo svedočili iz večeri u veče, mogu samo reći da je Beogad postao još jedan dom Fantomu, a da će Fantom zauvek ostati deo nas.

Ne propustite kraj ovog veličanstvenog putovanja sa “Fantomom iz opere “ kojeg možete pogledati još večeras i sutra, i još jednom doživeti čaroliju mjuzikla koji je osvojio svet!

Karte za preostale termine su i daljje u prodaji na svim biletarnicama Ticket Vision-a kao i online na tickets.rs

Više informacija na: www.phantomoftheopera.rs