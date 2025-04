PRAVA čarolija zajedništva, ženske snage i prijateljstva vladala je dve večeri zaredom na slavljeničkom koncertu grupe "Frajle" u koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski".

Foto: Robert Gaspert/Lisinski

Zagrebačka publika s velikim oduševljenjem dočekala je "Frajle", pratila ih uglas plešući i ispratila ovacijama. Bila je to svečana, emotivna i raskošna proslava 16. rođendana popularne ženske grupe iz Novog Sada.

Kao prave ambasadorke dobre zabave i panonske srčanosti, sestre Jelena i Nevena Buča i Nataša Mihajlović skoro puna tri sata držale su publiku u zanosu svojim hitovima, legendarnim obradama, ali i posebnim gostima. Foto: Robert Gaspert/Lisinski

Jasna Zlokić, grupa "Cambi" i ovogodišnji predstavnik Srbije na 69. Evroviziji u Bazelu - Stefan Zdravković poznatiji kao Princ od Vranje, kao njihovi dobri prijatelji na sceni, odlično su se uklopili u obe zabavne večeri nabijene pozitivnim i energičnim vibracijama. Foto: Robert Gaspert/Lisinski

- Dragi naši, ove godine obeležavamo 16. rođendan, a ovo nam je 17. po redu koncert u dvorani "Vatroslav Lisinski" - poručile su "Frajle" publici na početku koncerta na kojem su raspevale i na noge podigle celu dvoranu. Nekoliko generacija, od najmlađih do najstarijih, uglas je s njima pevalo sve njihove prepoznatljive hitove i plesalo uz pomno odabrani repertoar i tako dva dana zaredom.

Sjajno raspoložene, nošene emocijama koje su upijale od publike, "Frajle" su set listu prilagođavale ugođaju i družile se s raspevanom publikom. Bio je to prizor koji se retko viđa. Foto: Robert Gaspert/Lisinski

- Ovo je godina naše pobede, slogan "Jače nego ikad" zaista ponosno nosimo. Hvala našoj publici koja je tu sve ove godine. Idemo "girl power" na najjače - istakle su publici vraćajući se nekoliko puta uzastopce na bis.

Hrvatska turneja upravo im se zahuktava, a one same energično i emotivno kroz pesmu i ples, uz suze radosnice, ali i smeh, hrabro idu napred. Za to vreme, njihov album "Dobro veče, stari dobri tamburaši" i dalje osvaja publiku.