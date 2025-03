ZBOG "ZVEZDA GRANDA" OSTAVIO JE VERENIK: NJena životna priča liči na film - "Rođenu sestru nikada u životu nije videla"

ANA Jasemin Urošević je na korak do trećeg kruga izborom “rizične” pesme napustila takmičenje "Zvezde Granda", no po svemu sudeći to se desilo prerano, jer je baš nakon što je napustila, rešila da ispriča neverovatnu životnu priču.

Foto: Privatna arhiva

Ovogodišnja sezona najpopularnijeg muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” ostaviće traga na sve, pa i na takmičare koji su okušali sreću na velikoj sceni Granda. Foto: Privatna arhiva

Svima je jasno da su brojni talenti spremni da naprave krupne korake kako bi svoju sreću okušali u najpopularnijem muzičkom takmičenju. Nakon što je uspešno prošla početne krugove u "Zvezdama Granda", Ana, doslovno je pre svega toga morala da donese tešku odluku.

- Kada je muzika u pitanju tu kompromise ne pravim. Kada sam se prijavila za "Zvezde Granda", bila sam nadomak braka, ali je mom vereniku odluka da se takmičim jako zasmetala. U jednom trenutku dobila sam ultimatum da biram vezu ili scenu, nakon razmišljanja donela sam odluku da se takmičim jer pre svega, da bih bila dobra i srećna žena, moram upravo to i biti, srećna, a mene muzika zaista ispunjava - počela je razgovor za "Večernje novosti" takmičarka koja svojim životnom pričom nikoga nije ostavila ravnodušnim.

U nastavku takmičenja, bez ljubavi ali sa jakim motivom, na put njenim snovima isprečio se žiri.

- Marija Šerifović je bila najglasnija kada je izbor moje pesme u pitanju, pa i pevanja. Želela sam da budem drugačija i odabrala sam pesmu “Ni ti ni ja” iz serije “Folk” koju je u originalu otpevala Nevena Božović. Možda sama pesma nije hit, ali je Nevena Božović vokal koji bi Marija Šerifović trebala da zna - dodaje pevačica. Foto: Privatna arhiva

Neobičan život pevačice vodi nas do Jordana, odakle je Anin otac. Ističe da zbog kompleksne situacije u ovoj zemlji, nikada nije boravila tamo, no i da se iza rastanka njenog oca i majke krije filmska priča.

- Retko ko zna da sam iz mešovitog braka. Otac mi je iz Jordana, došao je na studije Ekonomije u Niš. Osamdesetih tada je bila popularna razmena studenata. Sudbina je učinila svoje da upozna moju majku i to je zaista bila velika ljubav. Na kraju, ta priča nosi i dosta bola. Kako je sve to u Jordanu u to vreme bilo sasvim drugačije, mešoviti brak za porodicu mog oca nije bilo prihvatljivo rešenje. Nakon studija, moj otac i majka dobili su ćerku, moju stariju sestru koja je rođena u Srbiji i vratili su se u Jordan, no tek tu počinje prava drama. Moja majka bila je prinuđena da doslovno pobegne iz Jordana dok sam još uvek bila u stomaku, a sestru nažalost nije mogla da povede sa nama. 30 godina tražim odgovor i kontakt, tako da do toga još uvek nisam došla - veli nam Ana, čiji život prati zaista nesvakidašnja priča. Foto: Privatna arhiva

Ističe da joj je takmičenje "Zvezde Granda" dalo samo motiv više da nastavi dalje, pa će tako, u narednom periodu, publiku obradovati pesmom vrlo zanimljive poruke, koje su kako smo razumeli, usmerene upravo ka bivšem vereniku, a sve kao dokaz da je njena odluka bila ispravna.

Na pitanje da li će se potraga za sestrom nastaviti, dodala je kratko:

- Nikada nije ni prestala – zaključila nam je pevačica.