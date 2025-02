"ŽAO MI JE ŠTO NISAM DOBILA UNUČE": Mira Banjac je ovako pričala o sinu Branislavu koji je preminuo

SIN legendarne glumice Mire Banjac, Branislav Jovanović (74), preminuo je danas nakon kraće bolesti.

Foto: ATA images

Kako je potvrdila drugarica Mire Banja, koja se javila na telefon, imao je problema usled komplikacije sa upalom pluća.

Miri je, kako je ranije pričala, ostala velika želja da joj sin Branislav podari unuče, ali se do nije desilo.

- Ne da Bog sve. U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu moju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo ‒ iskreno je priznala pre nekoliko godina, prenosi "Hello".

Podsetimo, Branislav Jovanović bio je svedok svih glumačkih podviga Mire Banjac. Rodila ga je godinu dana posle sticanja diplome, 1951. godine, ali brak sa njegovim ocem nije potrajao, o čemu je jednom prilikom rekla:

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo.

(Blic)