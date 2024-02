"ŠOKANTAN PROPUST": Obožavaoci legendarnog Čendlera besni, ni reči o njemu na dodeli prestižnih nagrada, poznato i šta je razlog

BRITANSKA akademija filmske i televizijske umetnosti (BAFTA) odgovorila je na oštre reakcije fanova Metjua Perija nakon što on nije pomenut na sinoćnoj svečanosti u Londonu u okviru dela namenjenog poznatim ličnostima koje su nas napustile (In Memoriam).

Omaž zvezdama koje su nas napustile dat je pesmom "Time After Time" Sindi Loper koju je izvela Hana Vadingejm. Kako nije bilo ni reči o Metjuu Periju na BAFTA dodeli, fanovi su reagovali: "Šokantno loše", "Šokantan propust", "Zašto nije bio uključen u ovaj deo?"

Predstavnik Akademije rekao je za "Pipl": "Mogu da potvrdim da će Metju Peri biti upamćen na našoj nadolazećoj dodeli televizijskih nagrada BAFTA".

To ipak nije umirilo negativne reakcije: "Ali on je bio i filmski glumac", "Metju Peri je snimio mnogo filmova... To je bila loša odluka".

Možda je na odluku uticao skandal, odnosno optužbe da je glumac zlostavljao bivšu devojku.

Podsetimo, Metju Peri pronađen je mrtav u džakuziju na imanju u Los Anđelesu. Uzrok smrti je akutno dejstvo ketamina i utapanje.

