"TU SMO" Željka i Dodik u Vašingtonu - Očekuje se da prisustvuju molitvenom doručku
LIDER SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Vašington, gde će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.
U Vašingtonu već boravi srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, koja je do sada imala više važnih sastanaka.
"Tu smo", napisala je Cvijanović na Instagramu i objavila fotografiju sa Dodikom u Vašingtonu.
Molitvenom doručku će prisustvovati i v.d. predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, prenosi RTRS.
