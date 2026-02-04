Republika Srpska

"TU SMO" Željka i Dodik u Vašingtonu - Očekuje se da prisustvuju molitvenom doručku

В.Н.

04. 02. 2026. u 07:32

LIDER SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Vašington, gde će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.

Foto: Instagram/zeljka.cvijanovic

U Vašingtonu već boravi srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, koja je do sada imala više važnih sastanaka.

"Tu smo", napisala je Cvijanović na Instagramu i objavila fotografiju sa Dodikom u Vašingtonu.

Molitvenom doručku će prisustvovati i v.d. predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, prenosi RTRS.

