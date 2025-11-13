PODLETEO POD VOZ: Traktorista poginuo na pružnom prelazu

VOZAČ traktora iz Novog Grada poginuo je na pružnom prelazu u mestu Poljavnice u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao i voz.

D. Novković

Uviđajem rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, rekla je portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević.

Iz kompanije Železnice Republike Srpske saopšteno je ranije da je poljoprivredno vozilo podletelo pod putnički voz na obezbeđenom pružnom prelazu Borojevići u Novom Gradu.

Nezgoda se dogodila u 13.55 časova između stajališta Poljavnica i Ravnica, a putnički voz saobraćao je na relaciji Novi Grad - Dobrljin.

(SRNA)