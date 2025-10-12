"NEMA ZAOKRETA" Osnovan novi politički pokret u Republici Srpskoj
DANAS je verifikovano osnivanje novog pokreta koji će činiti sedam političkih organizacija, rekao je predsednik PDP Draško Stanivuković i dodao da će predstavljanje biti 19. oktobar na Palama.
- U delovanju PDP-a nema zaokreta, i reč je o ukrupljavanju političkih snaga - rekao je Stanivuković.
Naveo je da novi pokret već na osnivanju biti drugi po snazi u Republici Srpskoj.
Stanivuković je najavio i da će se odazvati na poziv SDS-a za razgovor i ponovio da PDP neće učestvovati na izborima u Srpskoj.
(RTRS)
