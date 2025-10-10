UGLJEVIK U ZNAKU RADOSTI: Dečja igra i kreacije

U DUHU radosti, igre i dečje kreativnosti, Školica sporta „Mali šampioni“ organizovala je u ugljevičkoj sportskoj sali "Veseli maskenbal" povodom obilježavanja Đečije nedelje.

V Mitrić

Trener ove školice Mladen Stevanović istakao je da je cilj ovakvih okupljanja da se kroz igru i druženje slavi detinjstvo.

- Pod motom ‘Važno je biti dete – bezbrižno i srećno’, okupljamo se da proslavimo najlepši period života a to je detinjstvo. Neka mašta bude glavni saveznik, a osmeh najlepši ukras svakog deteta-rekao je Stevanović.

Tokom maskenbala izabrane su i nagrađene najuspješnije maske u tri kategorije a to su najkreativnija, najsrećnija i najmaštovitija maska.

Ovom događaju prisustvovao je zamenik načelnika Ugljevika Dražen Jugović koji je naglasio da je Đečija neđelja prilika da se svi podsetimo koliko su deca važna te koliko je važno ulagati u njihovu sreću, zdravlje i razvoj.

- Sa zadovoljstvom podržavamo ovakve aktivnosti koje promovišu igru, druženje i pozitivne vrednosti. Osmesi dece, njihova radost i maštovitost su najveća nagrada svima nama koji radimo za budućnost Ugljevika. Naša deca su naši mali šampioni, danas i uvek-poručio je Jugović.

Maskenbal u Školici sporta „Mali šampioni“ bio je još jedna prilika da se mališani uzrasta od četiri do 10 godina kroz igru, smijeh i boje podsećaju koliko je lepo biti dijete.