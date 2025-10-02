VOZOVI STALI DA BI PLATA KRENULA: Sindikat "Železnica Srpske" štrajkom naterao upravu da isplati zaostala primanja

RADNICI "Železnica Republike Srpske" (ŽRS) kada su videli da ističe septembar i da im nisu uplaćene avgustovske plate odlučili su da zaustave vozove iz Doboja, Banjaluke i Novog Grada jer ne žele više da čekaju zarađene plate. Vozovi u Srpskoj su stali tačno u ponoć 1. oktobra i nisu se pomerili dok nakon 12 sata, negde oko podneva u sredu, pojedinim radnicima ŽRS nisu počele da stiži poruke iz banke da je plata legla na račun.

Foto: O. Matavulj

Predsednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne delatnosti u "Železnicama RS" Dragan Peulić kaže da nisu mogli više da čekaju da uprava reguje pa su se odlučili da zaustave vozove dok plata ne bude na računima zaposlenih.

Iako je plata legla nekim radnicima, iz Sindikata poručuju da će biti na oprezu sve dok svi radnici ne dobiju platu.

- Evo, ja i mnogi drugi još nisu dobili poruku da je plata uplaćena. Nadam se da nas uprava neće prevariti - kaže Peulić, jedan od organizatora štrajka.

Upozorava i da uprava ŽRS nastavlja praksu zatvaranja stanica i službenih mesta zbog nedostatka osoblja, a planirano je i ukidanje putničkih linija širom Srpske.

Problem zdravstveno osiguranje U "ŽELEZNICAMA Srpske" situacija je pred kolapsom, a radnici su na ivici strpljenja, poručuju iz sindikata i upozoravaju da svaki mesec počinju bez prava na zdravstvenu zaštitu. - Najveći problem predstavlja zdravstveno osiguranje pošto mesecima unazad od prvog do desetog u mesecu nemamo zdravstveno osiguranje i to stvara ogroman problem kod radnika i njihovih porodica - kaže Peulić.

- Prema našim informacijama, u ukrsnici Prisoje biće ukinut rad u noćnim smenama, a od novog reda vožnje planirano je njeno potpuno zatvaranje i ostavljanje bez osoblja. Podsećamo da se radi o jednom od najvažnijih službenih mesta na relaciji Doboj - Banjaluka - Doboj, u koje je uloženo više miliona KM kreditnih sredstava za modernizaciju i osiguranje - tvrdi Peulić.

Dodaje da istovremeno uprava planira da prepolovi putnički saobraćaj, što je apsolutno suprotno praksi razvijenih zemalja u kojima se uvode nove železničke linije radi boljeg povezivanja gradova, regiona i država.

- Dok se kod nas ukidaju čak i lokalni vozovi, u normalnim državama putnički saobraćaj sufinansira vlada, što i jeste njihova obaveza - ističe Peulić.

Dodaje da je nedopustivo da se s jedne strane ukidaju službena mesta i vozovi, a s druge strane u upravi se osnivaju novi sektori, direktorska i zamenička mesta.

- Kao reprezentativni sindikat izvršnog osoblja, ističemo da je ovakva politika uprave apsolutno neprihvatljiva i da ćemo preduzeti sve zakonske sindikalne mere radi zaštite radnih mesta, javnog interesa i opstanka putničkog saobraćaja u RS - zaključio je Peulić.

Da su plate radnicima "Železnica RS" za avgust uplaćene, potvrdio je Slađan Jović, direktor ovog preduzeća.

- Pustili smo platu i obaveštenje smo poslali svima. Očekujemo da se vrate na posao - kazao je Jović.

Iz uprave ŽRS dodaju da je za rešavanje aktuelnih problema jedini ispravan put konstruktivni dijalog.