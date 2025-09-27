OKRUŽNI SU BANJALUKA PRIHVATIO NAGODBU:Đermanović za Čolićevo ubistvo dobija sedam i po godina zatvora

JOVICA Đermanović (48), optuženi za ubistvo Save Čolića (38) u banjalučkom naselju Lauš, sklopio je sporazum o priznanju krivice po kojem će biti osuđen na jedinstvenu kaznu od sedam i po godina zatvora. Prema sporazumu, koji je prihvatio Okružni sud u Banjaluci, Đermanoviću će za ubistvo u stanju bitno smanjene uračunljivosti dobiti sedam godina zatvora, a za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja osam meseci.

Policija RS uviđaj Banjaluka foto SMišljenović

Porodica Čolića protivila se zaključenju sporazuma, pa je u sudnici bilo burno i emotivno, a mogle su se čuti i pretnje Đermanoviću. Majka ubijenog Save, Snježana Đudurović uz jecaje je pala na pod kada ju je sudsko veće pozvalo da se izjasni o predloženom sporazumu. Tokom završnih reči rekla je da se "ni u ludilu ne slaže sa predviđenom kaznom".

Savin otac Nebojša Čolić govorio je o svom odnosu sa Đermanovićem kojem je posudio veću sumu novca da radi sa automobilima, a da ga je on prevario.

- Svoje dete ne mogu vratiti. On je ubio moje, a svoje ostavio - rekao je Čolić.

Tužilac Nikolina Ševa u sudnici je navela da je prilikom sklapanja sporazuma i odmeravanja kazne tužilaštvo u obzir uzelo olakšavajuće okolnosti da je Đermanović neosuđivan, da je u ranoj fazi istrage priznao krivicu, te da je delo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti. Naglasila je da je oštećeni prema njemu vršio iznudu i pretio da će mu ubiti sina.

Optužnica SAVO Čolić izrešetan je 5. maja hicima iz automatske puške na parkingu ispred prodavnice sportske opreme u banjalučkom naselju Lauš. U optužnici se navodi da je kritičnog dana Čolić pozvao Đermanovića da dođe na parking kako bi mu predao 16.500 KM na ime kamate zbog duga koji je smatrao da mu pripada.

- Otežavajuće okolnosti su da je ispalio 22 metka i delo počinio u podne na javnom mestu - istakla je Ševa.

U završnoj reči Đermanović je istakao da mu je žao zbog svega što se desilo.

Izricanje presude zakazano je za 29. septembar.