ESTONIJA ZABRANILA ULAZAK DODIKU, ON PORUČIO: Nikada nisam bio tamo, niti sam imao nameru da idem

KADA Estonija govori o separatizmu i nekoga za to optužuje, isto je kao i kada pijanac govori o štetnosti alkohola, istakao je predsednik Milorad Dodik, komentarišući sankcije koje je ova zemlja uvela njemu i Irini Vlah, bivšoj guvernerki Gagauzije, autonomne oblasti u Moldaviji.

Foto: V. Tripić

- Nikada nisam bio u Estoniji, niti sam imao nameru da tamo idem, tako da je odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena. Samo su Sarajevo, bar na jedan dan, učinili srećnim - poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsetimo, Estonija je zabranila ulaz predsedniku Miloradu Dodiku.

Kako je saopšteno iz estonskog Ministarstva spoljnih poslova u četvrtak, 25. septembra, Dodiku i Vlah je zabranjen ulazak u tu baltičku državu.

U saopštenju se navodi da je ministar spoljnih poslova, Margus Cakna nametnuo sankcije za dvoje pojedinaca koji "potkopavaju suverenitet i teritorijalni integritet država i podstiču separatizam".

Sankcije za moldavsku političarku Vlah, bivšu guvernerku autonomne regije Gagauzije u Moldaviji, stižu iste nedelje kada se u toj zemlji održavaju parlamentarni izbori, na kojima zemlja odlučuje da li će se dalje približavati Evropskoj uniji ili Rusiji.