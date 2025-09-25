Republika Srpska

ESTONIJA ZABRANILA ULAZAK DODIKU, ON PORUČIO: Nikada nisam bio tamo, niti sam imao nameru da idem

Новости онлине

25. 09. 2025. u 17:51

KADA Estonija govori o separatizmu i nekoga za to optužuje, isto je kao i kada pijanac govori o štetnosti alkohola, istakao je predsednik Milorad Dodik, komentarišući sankcije koje je ova zemlja uvela njemu i Irini Vlah, bivšoj guvernerki Gagauzije, autonomne oblasti u Moldaviji.

ЕСТОНИЈА ЗАБРАНИЛА УЛАЗАК ДОДИКУ, ОН ПОРУЧИО: Никада нисам био тамо, нити сам имао намеру да идем

Foto: V. Tripić

- Nikada nisam bio u Estoniji, niti sam imao nameru da tamo idem, tako da je odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena. Samo su Sarajevo, bar na jedan dan, učinili srećnim - poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsetimo, Estonija je zabranila ulaz predsedniku Miloradu Dodiku.

Kako je saopšteno iz estonskog Ministarstva spoljnih poslova u četvrtak, 25. septembra, Dodiku i Vlah je zabranjen ulazak u tu baltičku državu.

U saopštenju se navodi da je ministar spoljnih poslova, Margus Cakna nametnuo sankcije za dvoje pojedinaca koji "potkopavaju suverenitet i teritorijalni integritet država i podstiču separatizam".

Sankcije za moldavsku političarku Vlah, bivšu guvernerku autonomne regije Gagauzije u Moldaviji, stižu iste nedelje kada se u toj zemlji održavaju parlamentarni izbori, na kojima zemlja odlučuje da li će se dalje približavati Evropskoj uniji ili Rusiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KONAKOVIĆ OTVORIO LOV NA SRBE U MIP: Oštre reakcije iz Srpske na potez Tužilaštva BiH
Republika Srpska

0 0

KONAKOVIĆ OTVORIO LOV NA SRBE U MIP: Oštre reakcije iz Srpske na potez Tužilaštva BiH

TUŽILAŠTVO Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu protiv Olivere Nikolić, savetnika u Misiji BiH, pri EU u Briselu, u Ministarstvu spoljnih poslova (MIP) BiH, koja se, iako nije bila prisutna, tereti da je prisustvovala proslavi 9. januara 2025. u Banjaluci. Istraga je pokrenuta jer je Nikolićeva objavila 8. januara ove godine fotografiju sa proslave Dana Republike iz 2024. godine.

24. 09. 2025. u 05:00

U OKRUŽNOM SUDU U BANJALUCI OSUĐEN GRAĐEVINSKI INSPEKTOR BABIĆ: Dve godine zatvora zbog primanja mita!
Republika Srpska

0 0

U OKRUŽNOM SUDU U BANJALUCI OSUĐEN GRAĐEVINSKI INSPEKTOR BABIĆ: Dve godine zatvora zbog primanja mita!

DUŠKO Babić, građevinski inspektor Odseka za inspekcije Grada Banjaluka, osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na dve godine zatvora zbog primanja 5.000 KM mita. Osim kazne zatvora Babiću je izrečena i novčana kazna od 6.000 KM, te petogodišnja zabrana obavljanja poslova urbanističko-građevinskog inspektora. Dužan je i da vrati 5.000 KM koje je stekao krivičnim delom.

24. 09. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
Mališani i VODAVODA Vodica zajedno na Oplencu

Mališani i VODAVODA Vodica zajedno na Oplencu