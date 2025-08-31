HOROR NA MANJAČI: Devojka izbola momka za točilicom
DEVOJKA navodnih inicijala S.Đ. je na zboru na Manjači izbola nakon kraće rasprave mladića za točilicom.
Kako mediji nezvanično saznaju, S.Đ. je nakon napada pokušala da pobegne, ali je brzom reakcijom policije ubrzo savladana i privedena.
Mediji prenose i da je nesrećni mladić prevezen kolima Hitne pomoći za bolnicu.
Policija je područje oblepila žutom trakom i kako se nezvanično saznaje u toku je policijski uviđaj.
(Avaz.ba)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
PRETUČENI OTAC I SIN NA ZVEZDARI: Policija raspisala potragu za napadačima
31. 08. 2025. u 21:48
HOROR U DIZNILENDU: Turista prenimuo tokom vožnje u luna parku
30. 08. 2025. u 13:05
"DETE, VADITE DETE, POD AUTOBUSOM JE": Očevici opisali stravičnu scenu u kojoj je stradala tinejdžerka (15) u Zemunu
28. 08. 2025. u 16:06 >> 16:39
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)