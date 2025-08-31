Republika Srpska

HOROR NA MANJAČI: Devojka izbola momka za točilicom

31. 08. 2025. u 22:16 >> 22:21

DEVOJKA navodnih inicijala S.Đ. je na zboru na Manjači izbola nakon kraće rasprave mladića za točilicom.

Kako mediji nezvanično saznaju, S.Đ. je nakon napada pokušala da pobegne, ali je brzom reakcijom policije ubrzo savladana i privedena.

Mediji prenose i da je nesrećni mladić prevezen kolima Hitne pomoći za bolnicu.

Policija je područje oblepila žutom trakom i kako se nezvanično saznaje u toku je policijski uviđaj.

