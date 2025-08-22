PRIJAVIO DA JE PODMETNUO BOMBU U SKUPŠTINI RS: Uhapšen muškarac
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je danas da je policija u Banjaluci, zajedno sa policijom u Novom Gradu uhapsila M.M. iz Novog Grada, osumnjičenog da je lažno dojavio da je postavljena bomba u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
"Sumnjiči se da je danas u 10.07 telefonom pozvao Narodnu skupštinu Republike Srpske i rekao da je u prostorije Narodne skupštine postavljena bomba", naveli su iz policije, uz navođenje inicijala osumnjičenog.
Kako su dodali, izvršen je protivdiverzioni pregled zgrade Narodne skupštine Republike Srpske tokom koga je utvrđeno da nema bezbednosnih prijetnji.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ranije danas da je Mirko Miljatović aktivista Liste za pravdu i red iz Novog Grada priveden, jer je lažno dojavio da je u Narodnoj skupštini podmetnuta bomba.
Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi za koju je utvređno da je lažna, kasnio je početak posebne sjednice Skupštine.
"Lišen je slobode i pronađen mu je telefon sa koga je lažno dojavio da je u Narodnoj skupštini podmetnuta bomba", kazao je Dodik, prenose Nezavisne.
U 10.07 u Službu parlamenta Srpske stigla je dojava o bombi nakon čega su svi prisutni morali da napuste zgradu Narodne skupštine Republike Srpske.
Nakon toga počeo je pretres zgrade, a početak sednice kasnio je više od dva i po sata, a objavljeno je i da je poziv upućen sa pozivnog broja 065 iz Bosne i Hercegovine.
(Tanjug)
