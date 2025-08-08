TRAMP PISAO ŽELJKI CVIJANOVIĆ: Ne postoje granice onome što možemo postići
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zahvalio se srpskom članu Predsedništva BiH Željki Cvijanović na čestitki povodom 249-te godišnjice proglašenja nezavisnosti Amerike.
- Četvrti juli je proslava osnivanja Sjedinjenih Američkih Država, nacije zasnovane na slobodi, pionirskom duhu i nepokolebljivoj volji njenog naroda. Tog dana odajemo počast vrednostima koje su učinile Ameriku velikom i ponosni smo što stojimo uz prijatelje koji poštuju te ideale - naveo je Tramp.
Istakao je da je njena poruka veoma cenjena.
- Zajedno, kada branimo suverenitet, prosperitet i mir kroz snagu, ne postoje granice onome što možemo postići. Radujem se nastavku naše zajedničke saradnje na izgradnji bezbednije, jače i uspešnije budućnosti - napisao je Tramp.
(RTRS)
