TRAMP PISAO ŽELJKI CVIJANOVIĆ: Ne postoje granice onome što možemo postići

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zahvalio se srpskom članu Predsedništva BiH Željki Cvijanović na čestitki povodom 249-te godišnjice proglašenja nezavisnosti Amerike.

FOTO: EPA

- Četvrti juli je proslava osnivanja Sjedinjenih Američkih Država, nacije zasnovane na slobodi, pionirskom duhu i nepokolebljivoj volji njenog naroda. Tog dana odajemo počast vrednostima koje su učinile Ameriku velikom i ponosni smo što stojimo uz prijatelje koji poštuju te ideale - naveo je Tramp.

Istakao je da je njena poruka veoma cenjena.

- Zajedno, kada branimo suverenitet, prosperitet i mir kroz snagu, ne postoje granice onome što možemo postići. Radujem se nastavku naše zajedničke saradnje na izgradnji bezbednije, jače i uspešnije budućnosti - napisao je Tramp.

(RTRS)