DODIK OBRADOVAO BANJALUČKE ČETVORKE: Novi stan za porodicu sa petoro dece
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik posetio je porodicu Petrović, Milanu i Nemanju, ponosne roditelje četvorki koje su se rodile početkom prošle godine. Ovom prilikom predsednik RS porodici je poklonio stan u Banjaluci.
Nemanja i Milana Petrović iz Banjaluke postali su početkom prošle godine bogatiji za četiri nova člana porodice - Milana je na svet donela dečake kojima su dali ime Matej, Marko, Luka i Jovan. Dečaci imaju i svog zaštitnika, starijeg brata - Konstantina.
U Verićima, kod Prijedora, posetio je porodicu Petrović, Milanu i Nemanju, ponosne roditelje četvorki koje su rođene početkom prošle godine.
- Ova poseta predstavlja veliku čast za mene. Vest o rođenju ove dece obišla je tada čitav svet na našu radost u Srpskoj - kazao je Milorad Dodik i dodao:
- Nama je bilo važno da sagledamo mogućnosti kako možemo pomoći, i drago mi je što sam kao predsednik mogao da iznađem i obezbedim sredstva da se kupi stan u Banjaluci. Ovo je jedan od mojih najlepših dana, ovo videti, ovo je zaista posebno! Imam puno emocija o ovom posebnom trenutku - poručio je Dodik.
Ponosna majka malih anđela Milana Petrović se zahvalila na ogromnom vetru u leđa njihivoj porodici.
Uručena novčana pomoć
DRAŠKO Stanivuković je porodici Petrović ranije uručio novčanu pomoć.
- Na poklon od Grada dobijate plac, građevinsku dozvolu i projekat za kuću, a od mene lično dobijate temelj za kuću kada god se odlučite da je pravite - kazao je Stanivuković lani prilikom posete ovoj porodici.
- Velika je čast i zadovoljstvo da ugostimo predsednika Srpske u našem domu. Veoma smo mu zahvalni na poseti, na svemu što je uradio za nas i što nam je pružio ogromnu podršku - kazala je Milana, u čemu je podržao i muž, Nemanja.
Veoma su počastvovani što im je gost predsednik Dodik.
- Želimo da ga ugostimo u svojoj porodičnoj kući, a povod je što nam je predsednik kupio stan. To nam jako puno znači, to je velika podrška i nama i našoj državi, da nam se deca rađaju i da tu ostaju - poručio je ponosni tata petorice sinova.
Dodik je porodici Petrović uručio ključeve stana, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da će finansirati kompletno njegovo uređenje i opremanje.
