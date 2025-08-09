DODIK OBRADOVAO BANJALUČKE ČETVORKE: Novi stan za porodicu sa petoro dece

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik posetio je porodicu Petrović, Milanu i Nemanju, ponosne roditelje četvorki koje su se rodile početkom prošle godine. Ovom prilikom predsednik RS porodici je poklonio stan u Banjaluci.

Foto: Borislav Zdrnja/Srna

Nemanja i Milana Petrović iz Banjaluke postali su početkom prošle godine bogatiji za četiri nova člana porodice - Milana je na svet donela dečake kojima su dali ime Matej, Marko, Luka i Jovan. Dečaci imaju i svog zaštitnika, starijeg brata - Konstantina.

- Ova poseta predstavlja veliku čast za mene. Vest o rođenju ove dece obišla je tada čitav svet na našu radost u Srpskoj - kazao je Milorad Dodik i dodao:

- Nama je bilo važno da sagledamo mogućnosti kako možemo pomoći, i drago mi je što sam kao predsednik mogao da iznađem i obezbedim sredstva da se kupi stan u Banjaluci. Ovo je jedan od mojih najlepših dana, ovo videti, ovo je zaista posebno! Imam puno emocija o ovom posebnom trenutku - poručio je Dodik.

Ponosna majka malih anđela Milana Petrović se zahvalila na ogromnom vetru u leđa njihivoj porodici.

Uručena novčana pomoć DRAŠKO Stanivuković je porodici Petrović ranije uručio novčanu pomoć. - Na poklon od Grada dobijate plac, građevinsku dozvolu i projekat za kuću, a od mene lično dobijate temelj za kuću kada god se odlučite da je pravite - kazao je Stanivuković lani prilikom posete ovoj porodici.

- Velika je čast i zadovoljstvo da ugostimo predsednika Srpske u našem domu. Veoma smo mu zahvalni na poseti, na svemu što je uradio za nas i što nam je pružio ogromnu podršku - kazala je Milana, u čemu je podržao i muž, Nemanja.

- Želimo da ga ugostimo u svojoj porodičnoj kući, a povod je što nam je predsednik kupio stan. To nam jako puno znači, to je velika podrška i nama i našoj državi, da nam se deca rađaju i da tu ostaju - poručio je ponosni tata petorice sinova.

Dodik je porodici Petrović uručio ključeve stana, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da će finansirati kompletno njegovo uređenje i opremanje.