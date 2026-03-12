MISTERIJA NA NEBU IZNAD TAJVANA: "Ovakav potez kineske vojske nismo videli u novijoj istoriji"

TAJVANSKA vojska navikla je na gotovo svakodnevno praćenje kineskih ratnih aviona koji lete u blizini ostrva. Ponekad ih je samo nekoliko, ponekad znatno više, ali njihovo prisustvo je skoro neprekidno. Zbog toga je iznenadni prekid letova, koji je trajao gotovo dve nedelje, izazvao iznenađenje i nedoumicu.

Foto: Profimedia/Ilustracija

To zatišje prekinuto je danas, kada je tajvanska vojska u poslednja 24 časa zabeležila pet aviona Narodnooslobodilačke armije (PLA) u Tajvanskom moreuzu, od kojih je nekoliko letelo blizu središnje linije koja razdvaja ovaj morski prolaz, piše CNN.

Najduža pauza do sada

Analitičari kažu da je to bila najduža pauza u kineskim vazdušnim aktivnostima otkako je Tajvan počeo javno da objavljuje dnevne vojne podatke. Počev od 27. februara, Tajvan je zabeležio 13 uzastopnih dana bez kineskih ratnih aviona u blizini ostrva.

Kratak izuzetak dogodio se 6. marta, kada su dva aviona otkrivena na krajnjem jugozapadnom rubu tajvanske zone protivvazdušne odbrane, ali analitičari ističu da je širi obrazac ipak predstavljao dramatičan prekid u odnosu na poslednje godine stalno rastućih kineskih vojnih aktivnosti.

- Iskreno, ovo je nešto što do sada nismo videli u novijoj istoriji kada je reč o aktivnostima kineske vojske oko Tajvana - rekao je za CNN Ben Luis, osnivač platforme PLATracker, koja prati kretanja kineske vojske.

- Otkako je tajvansko ministarstvo odbrane 2020. počelo da objavljuje ove podatke, trend je bio isključivo uzlazni. A sada ovo zatišje, koje je možda danas završeno, a možda i nije, predstavlja veoma značajnu promenu u obrascu ponašanja.

Nekoliko mogućih objašnjenja

Iznenadna tišina zbunila je analitičare i pokrenula niz mogućih objašnjenja. Jedna od teorija je da Peking možda pokušava da izbegne eskalaciju tenzija uoči planiranog sastanka kineskog lidera Si Đinpinga i predsednika SAD Donalda Trampa kasnije ovog meseca, na kome se očekuje da će trgovina, tehnologija i Tajvan biti glavne teme.

- Da se kladim u Las Vegasu, stavio bih novac na Trampovu posetu - rekao je Luis.

Foto vikipedija / Alert5

Drugi ukazuju na rat koji uključuje Iran i mogući uticaj na globalna energetska tržišta, iako analitičari kažu da je ta veza manje izvesna. Neki posmatrači napominju i da se ove nedelje završavaju godišnja zasedanja kineskog parlamenta, poznata kao „Dve sednice“, period u kojem se vojna aktivnost i ranije povremeno usporavala.

Tajvanski ministar odbrane Velington Ku pozvao je na oprez pri donošenju zaključaka, ističući da se kineska pomorska aktivnost oko Tajvana nastavila tokom čitavog perioda.

- Postoji mnogo teorija - rekao je Ku novinarima u sredu. - Ali i dalje svakodnevno vidimo kineske ratne brodove kako deluju oko Tajvana, a pokušaji da se Tajvanski moreuz pretvori u kineske unutrašnje vode nisu prestali.

Zaista, Tajvan je nastavio da prati više kineskih ratnih brodova oko ostrva čak i dok je nebo ostalo neobično mirno.

Luis je rekao da mali broj aviona otkrivenih u četvrtak možda ne znači potpuni povratak uobičajenim aktivnostima. Letovi su se dogodili istog dana kada je izviđački avion američke mornarice P-8 preleteo Tajvanski moreuz, što američka Sedma flota naziva demonstracijom posvećenosti Vašingtona „slobodnom i otvorenom Indo-Pacifiku“.

Moguće je da su kineski avioni bili poslati samo da nadgledaju američki avion.

Čak i u tom slučaju, reakcija je bila prilično umerena u poređenju sa ranijim incidentima kada su američki brodovi ili avioni prolazili ovim plovnim putem.

- U poređenju sa prethodnim prolascima američke mornarice kroz Tajvanski moreuz, broj kineskih aviona danas je bio prilično mali - rekao je Luis.

Misterija ostaje

Ta neizvesnost ostavlja analitičare da pažljivo prate šta će se dalje dogoditi. Tokom poslednjih pet godina Peking je dramatično povećao broj aviona koje šalje blizu Tajvana, postepeno normalizujući ono što bi se nekada smatralo velikim vojnim upadima.

U tom kontekstu, kaže Luis, iznenadni nestanak letova bio je podjednako upečatljiv kao i njihov povratak.

- Nekada bi pet aviona bilo na naslovnim stranama - rekao je. - Sada govorimo o nuli, i to je ono što je neobično.

Za sada misterija ostaje nerešena.