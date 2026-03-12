ZAŠTO AMERIKA TRAŽI PRIMIRJE? Iranski napadi prave ogromnu štetu: Nedostatak PVO raketa ostavlja ciljeve otkrivenim

IRANSKI korpus islamske revolucionarne garde održava visok intenzitet napada balističkim raketama i dronovima na ciljeve SAD i njihovih strateških partnera širom Bliskog istoka, što je osporilo početna očekivanja u zapadnom svetu da će napadi na zemlju osakatiti njene raketne snage ubrzo nakon što su SAD i Izrael započeli neprijateljstva 28. februara.

Foto profimedia/printskrin/Tanjug/AP





Foto printskrin oruzjeonline.com

Britanski list „Gardijan“ je 11. marta objavio da je specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Bliski istok Stiv Vitkof već dva puta zatražio prekid vatre od iranske države putem različitih kanala, što je Iran odbio uz obrazloženje da će SAD verovatno iskoristiti prekid vatre da se bolje pripreme za budući napad. Pokretanje neprijateljstava od strane Sjedinjenih Država 28. februara dogodilo se tokom pregovora, verovatno kao deo napora da se smanji moć iranskih oružanih snaga, dok je pokretanje dvanaestodnevnih izraelskih napada uz podršku SAD 13. juna 2025. godine takođe počelo usred pregovora. Viši oficir Iranske revolucionarne garde Ali Fadavi je sam komentarisao zahteve za prekid vatre 11. marta, primetivši: „Od juče, Tramp lično traži da se proglasi prekid vatre. Da neprijatelj dobija rat, ne bi pozivao ceo svet da posreduje u proglašenju prekida vatre.“ Dodao je: „Amerikanci bi trebalo da očekuju nova iznenađenja u narednim danima.“Komentarišući tok neprijateljstava i efikasnu odmazdu Irana koristeći svoj raketni arsenal, viši istraživač u Stimson centru (Stimson Center) Keli Griko je primetio: „Ovo je prvi rat u kome protivnik ima takve mogućnosti.“ Ekstremno iscrpljivanje raketne odbrane SAD i njihovih strateških partnera izaziva posebnu zabrinutost u zapadnom svetu. Kako je primetio analitičar Centra za strateške i međunarodne studije (Center for Strategic and International Studies) Mark Kansijan: „To je trka - čije će se zalihe municije prvo potrošiti: naše ili iranske.“ S obzirom na to da su iranski raketni arsenali znatno veći od onoga što američki i arsenali njihovih partnera mogu da pruže kao odbranu, ratni napori su u velikoj meri zavisili od sposobnosti uništavanja raketa na kopnu. Prema analitičarima, samo u prvim danima rata, SAD i njihovi strateški partneri su verovatno koristili više od hiljadu presretača PAC-3 iz sistema MIM-104 Patriot - tipa rakete koji košta 3-4 miliona dolara i proizvodi se brzinom od približno 500 godišnje.





SAD su povukle presretače i kompletne sisteme protivraketne odbrane iz celog sveta, uključujući strateški locirane sisteme Patriot i THAAD iz Južne Koreje, radi premeštanja na Bliski istok, a ova povlačenja su eskalirala nakon prvih dana neprijateljstava. SAD su započele rat sa već ozbiljno iscrpljenim arsenalom presretača, sa približno 600 presretača za THAAD sisteme koji su bili u upotrebi početkom 2025. godine, od čega je preko 150 potrošeno tokom manje od 12 dana neprijateljstava sa Iranom u junu 2025. godine. Izveštava se da su zalihe raketa za sisteme Patriot u julu 2025. pale na samo 25 procenata količine koju je Pentagon smatrao neophodnom. Izvori koje citira CBS News izvestili su da, iako su SAD svesne da se nekoliko arapskih zemalja Zaliva suočava sa ozbiljnom nestašicom antibalističkih raketa, preduzeto je malo koraka da se reši ovaj problem. Izvori koje citira Middle East Eye napomenuli su da SAD odbijaju zahteve nekih zemalja Zaliva za isporuku oružja i municije za odbijanje iranskih napada. Uzimajući u obzir važnost strateških veza SAD sa zemljama Persijskog zaliva, verovatno je da ovo odražava ekstremne nestašice i davanje prioriteta postojećim presretačima za odbranu američkih i izraelskih položaja.Potvrđeno je da je sedamnaest američkih vojnih objekata napadnuto od strane Irana od početka rata, a više lokacija, uključujući hotele u kojima je smešteno američko osoblje, takođe je bilo meta, dok je bilo višestrukih indikacija da su američke snage pretrpele velike gubitke. Pentagon je 11. marta procenio da je šteta od iranskih udara na sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu koštala 200 miliona dolara, prema zvaničnicima koje je citirao Njujork tajms.

Nakon napada na bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu, satelitski snimci su pokazali da je verovatno uništeno najmanje šest zgrada ili objekata povezanih sa satelitskom komunikacionom infrastrukturom. Značajan uspeh koji je postigao Revolucionarni gardijski korpus bilo je uništavanje radarskih sistema velike vrednosti vrednih 2,7 milijardi dolara tokom prve nedelje angažovanja sa američkim snagama, što je ozbiljno smanjilo kapacitete protivraketne odbrane, posebno za THAAD sisteme i za izraelsku protivraketnu mrežu u regionu.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"