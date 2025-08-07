SA „MOSTA SPASA“ U UNU SPUŠTENI VENCI: U Novom Gradu obeležene tri decenije od zločinačke akcije „Oluja“
U NOVOM Gradu je obeleženo 30 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine. Sa mosta na reci Uni, između Dvora i Novog Grada, juče je spušten venac u znak sećanja na srpske žrtve u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja". Na prostoru dužine 20 metara uz magistralni put prema "Mostu spasa" zapaljene su 1.903 sveće za Srbe stradale u toj zločinačkoj akciji.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac rekao je da je u avgustu, 1995. godine, preko mosta na reci Uni prešlo više od 100.000 Srba iz Banije, Korduna i Like, zbog čega je ovo "Most spasa".
- Imamo još dva mosta - uzvodno na Uni u Martin Brodu gde je u avgustu, 1995. godine, prešlo više od 100.000 Dalmatinaca i Ličana i na reci Savi kod Gradiške gde su, tri meseca pre "Oluje", Srbi prešli iz Zapadne Slavonije u akciji "Bljesak" - naveo je Štrbac.
Istakao je da su ljudi, koji su bežali od smrti, mislili da će biti sigurni prelaskom u Republiku Srpsku, ali su ih, nažalost, 7. avgusta stigli hrvatski avioni na Petrovačkoj cesti, a dan kasnije u Svodni kod Novog Grada.
Prema podacima "Veritasa", tokom "Oluje" iz domova je proterano više od 220.000 krajiških Srba. Štrbac je rekao da je u akciji "Oluja" stradalo 1.903 ljudi, 66 odsto su bili civili, a 30 odsto žene, što govori o karakteru ove operacije.
Parastos i venci
POVODOM obeležavanja 30 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji "Oluja" u Novom Gradu je održan parastos u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a kod spomen-krsta u Svodni kod Novog Grada, gde je hrvatska avijacija gađala izbegličku kolonu, služen pomen i položeni venci.
On je dodao da još nisu pronađeni svi stradali, a da 311 posmrtnih ostataka nije identifikovano te je apelovao da porodice podnesu zahtjev nadležnoj organizaciji i daju uzorak krvi kako bi se obavila identifikacija.
- Srbi iz Republike Srpske Krajine su se razišli u 126 zemalja, valjda ćemo se jednog dana vraćati ovim mostom - rekao je Štrbac.
Zamenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač napomenuo je da je prošlo 30 godina od etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, kada su besramno ubijali žene i decu, rušili srpske kuće i crkve, odnosno nastavili da realizuju ideju koju su započeli u prvoj polovini 20. veka.
