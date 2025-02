PRETUČEN DRAGAN MEKTIĆ BIVŠI MINISTAR BEZBEDNOSTI BIH: Napadači nosili fantomke

BIVŠI ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić pretučen je u sredu uveče ispred zgrade u kojoj stanuje u Prnjavoru kada su ga napala dva maskirana muškarca. Mektić kaže da su napadači bili maskirani fantomkama, te da se najverovatnije radi o dvojici mlađih muškaraca.

Foto: Privatna arhiva

- Izašao sam u sredu iz kuće i otišao do banje u Kulaše. Zadržao sam se nekih sat vremena i kada sam se vratio kući parkirao sam automobil iza zgrade. Krenem da uđem u stan i iza ćoška vidim da mi prilaze dva mladića. Međutim, tek kada su mi prišli na pola metra shvatio sam da imaju fantomke, priča Mektić.

On kaže da ga je jedan odmah udario šakom u bradu.

- Pokušao sam da se odbranim, ali me je drugi s leđa udario u glavu. Onda, ni sam ne znam kako, navukli su mi zimsku jaknu preko glave i oborili su me na zemlju. Od tada ništa nisam vidio, a oni su nastavili da me mlate rukama i nogama. Savio sam se, sklupčao u gard i štitio glavu. Verovatno kada su smatrali da je dovoljno prestali su sa udarcima i trčeći pobegli prema garažama, rekao je Mektić. On kaže da je i pre napada, dok se automobilom vraćao kući, primetio da se jedno vozilo ”zalepilo” za njega. Vozili sučudno, pomalo i rizično budući da su ga pretekli u jednoj oštrijoj krivini.

- Verovatno su me prvo pratili, a onda se dovezli pred zgradu i tu me sačekali. Ne znam čime je ovaj napad motivisan. Napadči nisu progovorili ni reč, samo su me izudarali i otišli. Nikoga ne mogu da dovedem u vezu sa ovim napadom. Nemam neraščišćenih računa, ni sa kim nisam u sukobu. Jedino sam se nekome mogao zameriti u vreme kada sam obavljao funkciju ministra budući da sam otvoreno govorio o kriminalu i možda sam nekoga tada ”potkačio”, rekao je Mektić.

Dodik: Nadležni da otkriju napadače

Predsednik RS Milorad Dodik izjavio je da je neprihvatljiv fizički napad na bivšeg ministra bezbednosti u SM Dragana Mektića. - Sada sam čuo za ovo i sigurno je da je neprihvatljiv bilo kakav napad. Verujem da će se nadležni organi anagažovati kako bi sve bilo otkriveno, rekao je Dodik.

Podlivi po licu

Mekzić kaže da ima na bradi oteklinu i nekoliko krvavih podliva. - Osećam i bolove od udaraca nogama u rebra, rekao je Mektić. Sve je prijavljeno policiji koja je od Mektića uzela izjavu. Za napadačima se traga, a a trenutno se proveravaju i snimci nadzornih kamera u blizini mesta napada kako bi se utvrdilo da li to može pomoći istrazi.