"SARAJEVO NE MOŽE DA KORISTI SREBRENICU KAO GORIVO ZA SUKOBE SA SRBIJOM I RS": Jasna poruka iz Srpske - BiH je nestabilna!

SARAJEVO ne može da koristi Srebrenicu i rezoluciju o navodnom genocidu u Srebrenici kao gorivo za sukobe sa Srbijom i Republikom Srpskom, poručio je predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Komentarišući govor predsedavajućeg Predsedništva BiH Denisa Bećirovića na komemoraciji u Potočarima, kada je optužio rukovodstvo Srbije da ugrožava mir u regionu, Stevandić je za Tanjug rekao da je Bećirović čovek koji zauzima medijski prostor samo ako napadne Srbiju i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U Federaciji BiH, kaže, postoji namera da se tragedija u Srebrenici i rezolucija "naplaćuje", a prema njegovim rečima, naplaćivanje tragedije u Srebrenici, targetiranje Republike Srpske i nazivanje Srba genocidnim narodom nije isplativo.

- U nama se mnogo toga promenilo od usvajanje rezolucije, mi smo mnogo više dostojanstva vratili u politiku. Srbi imaju političke namere da pokažu svetu da mora da ih uvaži da brane svoju teritoriju, svoj narod i ustavna prava i u Srbiji, i u Srpskoj i na Kosovu i Metohiji - poručio je Stevandić.

U momentu kada je BiH nestabilna, dodaje Stevandić, Republika Srpska polako zauzima svoje mesto u svetu, istakavši da Republika Srpska pre 10 godina nije bila "ovolika" tema, a "biti velika tema znači dobiti mogućnost da nešto objasniš".

- Nikada nije bilo toliko priče koliko je srpskih civila pobijeno u Kravicama, Bjelovcu. I to su bili sve sami civili, a odmazda u Srebrenici izvršena je nad muslimanskim vojnicima koji su učestvovali u tim masakrima. To je sada prvi put izašlo u javnost, to sada znaju islamske i druge zemlje. Sve je to ranije bio deo geopolitičke agende podrške SAD Bošnjacima - naveo je predsednik Narodne skupštine RS.

