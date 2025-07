OVDE JE ZORAN RADMILOVIĆ SNIMIO SVOJ POSLEDNJI KADAR PRED KAMERAMA: Snimio ga je u maju 1985, a 21. jula iste godine otišao u večnost (FOTO)

SAMOOO, nećeš sa njima lako izići na kraj. Vješti su, pogani. Jesi razgovarao s Živcem? S nekim iz grada, iz Komiteta? - upitao je dr Pjevalica Ivana Đakovića.

Foto: D. Milovanović

- Govoriću samo sa našima.

- E, jah... - reče doktor, pa posle kraće pauze upita: - Kako to misliš?

- Kako se takve stvari rade u kući?! Razgovorom o ručku.

- E, jah... - klimnuo je nekoliko puta glavom dr Pjevalica.

Posle ovog poverljivog razgovora, zamišljeni, ležeći na travi, Ivan i doktor, zagledali su se naniže u Bosanski Novi (danas Novi Grad), u smaragdnozeleno ušće Sane u Unu i u tekstilnu fabriku gde radi 800 žena. Upravo Ivan njihov je direktor, mlad, ambiciozan, željan promena, kojima se opiru i radnice i gradsko rukovodstvo i, što je najnezgodnije - Komitet.

Foto: Printskrin Scena iz serije "Priče iz fabrike" poslednja koju je Zoran snimio

Ovaj dijalog između Ivana (Branislav Lečić) i doktora Pjevalice (Zoran Radmilović) poslednja je scena koju je pred kamerama, u maju 1985, za života snimio legendarni Zoki za seriju "Priče iz fabrike" (u narodu zbog naslovne numere nazvane "800 žena") reditelja Vojislava Maleševića i u produkciji TV Sarajevo. Sa najvećim imenima jugoslovenskog glumišta snimao ju je Radmilović 1984. i 1985. u Novom Gradu. Nepuna dva meseca kasnije otišao je u večnost.

UVEŽBAVAM SVOJU SMRT RADMILOVIĆ je u seriji igrao doktora koji umire i u toj grupnoj sceni koju smo imali on je u stvari snimio svoju smrt - ispričala je u Lajšićevom dokumentarcu glumica Svetlana Bojković. - On je negovao i crni humor. Završio je tu scenu i nastavio da leži na krevetu gde su snimili smrt doktora. Svi su počeli da se razilaze, sakupljaju kamere i kablove, polako odlaze i zovu njega: "Ajde, Zoki, ustani", a on neće pa neće. "Ajde, nećeš tu da ostaneš da spavaš", a on je rekao: "Pustite me, uvežbavam svoju smrt".

Četiri decenije kasnije, 10. jula prošle godine, na lepo uređenom novogradskom izletištu Kula, baš tu gde je Radmilović odigrao ove kadrove, postavljena je "Klupa Zorana Radmilovića", a iznad nje drvena ploča na kojoj je izrezbaren njegov lik sa natpisom: "Na ovom mjestu 1985. godine svoju poslednju filmsku scenu snimio je Zoran Radmilović, poznati srpski pozorišni i filmski glumac". Svečano su je otkrili Branislav Lečić i Irfan Mensur, uz koje su u seriji igrali i Mira Banjac, Mira Stupica, Mustafa Nadarević, Miralem Zupčević, Svetlana Bojković, Branka Petrić, Bata Stojković...

- Uvek se trudimo da Dan naše opštine i Petrovdan, slavu grada, različito obeležimo, podsećanjima na važne datume iz istorije, umetnosti, kulture. Prošle godine navršilo se 40 godina od početka snimanja kultne serije "Priče iz fabrike" u našem gradu, pa smo odlučili da se toga podsetimo i da odamo počast Zoranu Radmiloviću. Zato je opština finansirala postavljanje "Klupe Zorana Radmilovića". Sada intenzivno razmišljamo i da ispred nekadašnjih pogona jugoslovenskog tekstilnog giganta "Sana" velikom Zoranu podignemo i spomenik - kaže za "Novosti" Miroslav Drljača, načelnik Opštine Novi Grad.

KAKO SE POSTAJE MILICAJAC? O RADMILOVIĆEVOJ vrcavosti kad su se kamere u Novom Gradu gasile, u Lajšićevom filmu svedoči i Irfan Mensur: - Imali smo mi glumci i čuvare, milicajce. Onda je Zoran prišao jedno veče trojici njih i raspitivao se kako se postaje milicajac. Interesovao se koje je sve škole potrebno završiti da bi se radilo u narodnoj miliciji. Ali nije bio neprijatan, bio je dobro raspoložen, i za sve nas okolo napravio je jedan mali performans.

Ideja o postavljanju klupe potekla je od Nedeljka Lajšića, snimatelja RTRS, autora više od 30 dokumentarnih filmova, među kojima je i "Kadar za vječnost" koji evocira uspomenu na osamdesete godine prošlog veka i ovu seriju, sa posebnim osvrtom na poslednju Radmilovićevu ulogu.

- Dok se snimala serija Novi Grad, tada Bosanski Novi, bio je Holivud, jer je živeo za tu seriju. Svi građani su bili i glumci i statisti. Bilo je tako da su glumci dolazili u menzu sa radnicima na doručak. Prošle godine su nam i Mensur i Lečić kazali da kao glumci nigde kasnije nisu imali takav prijem. A, ideja da posvetimo klupu je želja da se grad oduži Zoranu kog se najviše sećaju konobari i oni koji su kad i on bivali u kafani. Jer nije bio samo glumac na filmskom platnu nego i veliki čovek - kaže Nedeljko Lajšić za "Novosti".

Sa posebnim pijetetom o Radmilovićevim danima u Novom Gradu i poslednjoj snimljenoj sceni u Lajšićevom dokumentarcu govorio je i Rade Bojat, vođa snimanja serije "Priče iz fabrike".

- Zoran je bio jedinstven i glumac i čovek, tako da smo imali divnih dana provedenih sa njim na snimanju - rekao je Bojat. - Ali njegovi zdravstveni problemi su krenuli još kad smo radili seriju "Kože", dve godine ranije. Bolest ga je već bila načela. Pri njegovom poslednjem dolasku u Novi Grad meni je palo u zadatak da ga dočekam. Znate da je voleo malo da cugne i bili smo dogovorili u ekipi da ga pričuvam od tog alkohola. Vozač ga je oko 23.00 dovezao iz Zagreba. Ja sam ga sačekao, otišli smo u kafanu "na sok". Međutim, on me mrko pogledao i rekao: "Rade, ti znaš, ja znam... Prema tome, nema sokova, nego samo loza". Popili smo po nekolike, ali Zoran je sutradan kao vrhunski profesionalac dovršio čestito svoju ulogu. Posle toga, nije dugo prošlo, on je preminuo.

KUĆA MUSTAFE NADAREVIĆA Foto: J. Matijević U NOVOM Gradu je rođen još jedan veliki jugoslovenski glumac - Mustafa Nadarević. U Vidovdanskoj ulici broj 20 je stara kućica u kojoj je u detinjstvu živeo nekoliko godina. - On je drugovao sa našim slikarom Mladenom Karanom. Jednom prilikom njih dvojica zajedno su predložila da se ta kuća ustupi opštini, da se potpuno sredi i ustupi glumcima i drugim umetnicima. Mi zaista jesmo za to da se ta ideja sprovede u delo, ali Mustafa je u međuvremenu preminuo, a nije obavljena ostavina, budući da na nju pravo polaže i njegova tetka. Ako bi se to rešilo mi bismo je svakako uredili - kaže Miroslav Drljača, načelnik Opštine.