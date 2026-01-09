DAN KADA SE RODIO SPAS: Najradosniji hrišćanski praznik Božić i prethodno Banji dan obeleženi svečano

TRADICIONALNIM osvećenjem i paljenjem badnjaka na Badnje veče, kao i ponoćnim i božićnim liturgijama u manastirima i crkvama na Kosovu i Metohiji svečano je obeležen Božić.

Foto A. Amižić

Posebno svečano u srpskim sredinama bilo je na Badnje jutro kada su meštani u Kosovskom Pomoravlju u selima oko Kosovske Kamenice i Gnjilana, ali i Štrpcu organizovano odlazili u seču badnjaka uz pesmu i srpske zastave, baš kao što su u večernjim satima oko svojih hramova palili badnjake. I u manastiru Gračanica, po nalaganju badnjaka, paroh Darko Marinković delio je okupljenoj deci slatkiše.

Na sam Božić tradicionalno je lomljena i božićna česnica od deset kilograma sa tri zlatnika koju je napravila Danijela Simijonović iz Batusa. A Hram Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici bio je premali da primi sve vernike koji su želeli da prisustvuju božićnoj liturgiji i pričeste se.

Foto privatna arhiva

- Dokle god postoje Dečani, Pećka patrijaršija i Gračanica, dok se čuju zvona pravoslavnih crkava to znači da nas Bog nije ostavio. To je velika uteha za narod koji se okuplja oko svojih svetinja koje vekovima pomažu ljudima da prežive mnoga stradanja - kazao je otac Sava, iguman Visokih Dečana.

Božić je svečano i dostojanstveno proslavljen u svim krajevima Srbije.

Čak deset zlatnika našlo se u česnici čije je lomljenje organizovano u Paraćinu u paviljonu kad gradske Crkve Svete Trojice u sklopu manifestacije "Božićna varnica".

Tradicija lomljenja česnice prvi put nakon Drugog svetskog rata u Paraćinu je obnovljena 2018. godine na inicijativu Udruženja boraca oslobodilačkih ratova, dok je organizaciju obeležavanja božićnih praznika od 2022. preuzela lokalna Turistička organizacija. Najradosniji hrišćanski praznik, pravoslavni Kraljevčani dočekali su nalaganjem badnjaka u hramovima širom Žičke eparhije, kao i u svojim domovima uz tradicionalnu, porodičnu trpezu. U prisustvu velikog broja vernika prigodne svečanosti održane su u pravoslavnim svetinjama - obližnjim srednjovekovnim manastirima, u Hramu Svetog Save i Hramu Svete Trojice u centru Kraljeva, kao i u drugim gradskim i oklonim seoskim crkvama.

Foto G. Šljivić

- Imajući u srcu arhangelsku blagovest, koju su čuli pastiri u vitlejemskoj noći: "Ne bojte se; jer vam, evo, javljam radost veliku koja će biti svemu narodu. Jer vam se danas rodi Spas, koji je Hristos Gospod, u gradu Davidovu", i mi imamo potvrdu naše vere u Bogomladencu, koji se rađa u obličju malenog i nejakog deteta, predaje se nama krajnjim smirenjem i postaje jedan od nas - navodi se u božićnoj čestitki arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina. - Čestitamo vam praznik Božjeg očovečenja i našeg oboženja, želeći vam blagosloveno 2026. leto dobrote i milosti Gospodnje. Mir Božiji - Hristos se rodi! Vaistinu se rodi!

Foto V. Mitrić

Episkop šabački Jerotej je služio na Božić, ponoćnu liturgiju Sabornom hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu, prepunom vernika, među kojima je bio značajan broj mladih kao i u drugim svetinjama Šabačke eparhije.

Na Badnje veče, u porti sabornog hramu u Šapcu, nalaganju badnjaka, sa vernicima i sveštenstvom, učestvovao je šabački gradonačelnik dr Aleksandar Pajić, koji je rekao:

- Neka nas praznični dani podstaknu na zajedništvo, solidarnost i dobra dela, ali i ojačaju veru u lepšu budućnost u ovim vremenima prepunim izazova. Mir Božji, Hristos se rodi! Srećan Božić!

U Kikindi i Senti gradski funkcioneri ugostili su decu korinđaše. Devojčica Nika Beleslin (6) najmlađa je kuma badnjaka u Kikindi za poslednje 34 godine, kako se organizovano badnjak donosi i pali u porti Crkve Svetog Nikole u centru grada. U Kikindi se neguje i stari običaj korinđanja, kada deca obilaze domove u komšiluku, domaćinima pevaju i recituju vesele pesmice, a zauzvrat dobijaju darove: voće i slatkiše. U kikindskim hramovima je na Božić priređena podela česnice vernicima, a najsrećniji su pronašli i zlatnike i srebrnjake. Tokom Božićne noći stigla je lepa vest iz čačanskog porodilišta, jer je u četvrtak ujutru u 5 sati i 35 minuta na svet stigao dečak Maksim, težak 3.800 grama. Lokalna samouprava odlučila je da se, kao poklon, znak pažnje i podrška rađanju, dodeli dukat i za prvu bebu iz Čačka rođenu na Božić.

Duh Božića kroz tradicionalno popodnevno, odmah iza svečanog ručka, jahanje konja u mestu Banatsko Karađorđevo u opštini Žitište, nastavili su mladi iz ovog i nekoliko okolnih sela. Momci ili mladi oženjeni muškarci, uz jednu hrabru mladu damu, Danku Sučević, koja im se pridružila, na svečano opremljenim konjima, u galopu su jurili seoskim ulicama i svraćali u dvorišta kuća svojih rođaka i domove u kojima ima devojaka za udaju. Kapije su bile širom otvorene, domaćini su uz čestitanje Božića, vezivali peškire za konje i tako kitili Božić.

Foto V. Mitrić

REPUBLIKA SRPSKA: STIGLI SRBI IZ RASEJANjA

SVEČANO je bilo i širom Republike Srpske, u prepunim svetinjama.

Pravoslavni hramovi u gradovima i selima Mitropolije zvorničko-tuzlanske eparhije bili su ispunjeni vernicima, među kojima je bilo najviše mladih i to znatan broj naših ljidi koji su stigli u zavičaj, za Božić, iz rasejanja.

Velika duhovna radost, posebno za najmlađe meštane, priređenja je u mučeničkom i slavnom selu Mezgraja, pod Majevicom, u porti Hrama Svetog arhiđakona Stefana. Nalaganju badnjaka prisustvovao je i načelnik Ugljevika Dragan Gajić.

- To je ona snaga koja je sačuvala naša vekovna ognjišta i kad je moglo da se pomisli da možda nam spasa nema i uvek smo bili sa Bogom i uz Boga i Bog u nama - rekao je Gajić.

Foto MVP SPC

CRNA GORA: HRAMOVI PUNI I PO NEVREMENU

MITROPOLIT crnogorsko-primorski Joanikije na Badnji dan osveštao je i sa episkopom dioklijskim Pajsijem sveštenstvom i vernim narodom naložio badnjake pred Cetinjskim manastirom. Po višegodišnjoj tradiciji, prvi badnjak doneli su predstavnici plemena Bajice - Martinovići i Borilovići, a potom predstavnici ostalih plemena i nahija u Crnoj Gori. U Podgorici mitropolit Joanikije blagoslovio je veče sa vernim narodom Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Badnjaci su nalagani na platou ispred hrama da bi pred više hiljada ljudi on poručio da je čudesan prizor videti da narod uprkos velikih stihija i prirodnih prepreka dolazi u hramove u sve većem broju. Tradicionalno nalaganje badnjaka okupilo je veliki broj vernika ispred manastira Đurđevi stupovi kod Berana, a svetu liturgiju služio je mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije.

