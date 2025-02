MI SRBI SLOŽNO ŽIVIMO SAMO KAD SMO NA KRSTU: Otac Miajlo Backović, o malo poznatom sa ustoličenja mitropolita Joanikija, Sretenju, poverenju..

BOLjE da ubiju mene nego da padne jedna kap nečije krvi!

Poglavara SPC i mitropolita crnogorsko-primorskog helikopter dovezao na Cetinje, Foto D. Milovanović

Izgovorio je ovo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije tokom dramatičnih sati koji su prethodili njegovom ustoličenju u cetinjskom manastiru tog 5. septembra 2021. Ova vladikina poruka, o kojoj se u najširoj javnosti malo zna, možda najbolje odslikava i sve ono što nam se danas događa kaže, u razgovoru za "Novosti" tivatski paroh, otac Miajlo Backović.

Ovaj sveštenik, koji je zajedno sa sveštenstvom, članovima bratstva Pravoslavne omladine i vernim narodom, životima čuvao svetinju, ne krije da se u svakom događaju koji se godinama odvijao na Cetinju, od dolaska blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, obnavljanja Bogoslovije, do dolaska poglavara SPC patrijarha Porfirija na ustoličenje mitropolita Joanikija, grad pretvarao u poligon za potpirivanje podela:

- Neka bi Gospod dao da se praznikom Sretenja svi u Crnoj Gori i šire sretnemo u ljubavi jedan sa drugim i ljubavlju koja pobeđuje, pobedimo sve podele među nama.

Govori nam otac Miajlo srcem. Onome ko ga sluša odmah postaje jasno zašto je među omiljenim sveštenicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kaže da su svi odreda tog septembra tokom ustoličenja bili zabrinuti jer, kako podseća, "znamo šta znači bratoubilaštvo".

- Osetili smo tada blizinu takve atmosfere na Cetinju. Ta tragična misao podeljene Crne Gore me je i povela do Svetog Petra Cetinjskog da njega zamolim da sačuva mir i manastir... Kada sam čuo da se puca oko manastira, u dimu od suzavca, u haosu, u kome su ružne reči upućivane i svecu i svetinji, pomislio sam na onaj bratoubilački nagon, jer su i napolju bili ljudi koji su naša braća, sa kojima živimo, delimo isti vazduh, grad, društvo... Oni su želeli da se sukobe sa nama da bi sprečili, kako su verovali "agresiju" na manastir cetinjski, a u stvari sva agresija je bila sa njihove strane. E, u tom trenutku sam otišao do moštiju Petra Cetinjskog, poklonio se svecu i zamolio da preuzme odbranu Cetinjskog manastira, da smiri braću. Takav miris moštiju sam osetio da je to bilo neverovatno. Mošti nemaju konstantan miomiris kao što su te noći imale. To mi je dalo nadu da će sve biti dobro. Toga dana na Cetinju pobedila je večnost.

Isto se, seća se naš sagovornik, osećalo i tokom veličanstvenih litija u Crnoj Gori, ta ruka Božja i to je, kazuje nam, bila dimenzija večnosti koju su mnogi tek kasnije i shvatili, hteli to da priznaju ili ne.

- Mi Srbi kao narod izgleda najbolje i složno živimo kad smo na krstu i sa krstom, čim steknemo određenu slobodu mi se podelimo - iskren je otac Miajlo.

Patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije, Foto D. Milovanović

Ono što se zbivalo iza zidina manastira, zbori Backović, nije u celosti poznato.

- Kada je završeno ustoličenje, a helikopter, isti onaj koji je našeg patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija dovezao iz Podgorice čekao da se odmah krene sa Cetinja zbog bezbednosti, mitropolit je rekao: "E, nećemo vala dok ne popijemo bar rakiju u Mitropoliji!" Otišli smo da nazdravimo kako je to tradicija u Crnoj Gori. Tenzija je napolju još trajala i možda u tom trenutku bila i opasnija. Ipak, osećali smo da su istina, kontinuitet i Sveti Petar Cetinjski pobedili...

Kada je patrijarh izlazio, govori paroh tivatski, više nije bilo ni onog famoznog pancir ćebeta jer, kako kaže "nije bilo bitno da li će sada neko nešto uraditi jer smo mi uradili ono što je najbitnije".

Duhovnik i vojnik

TIVATSKI paroh, dugo godina i gornjogrbaljski, rođen je u Johanesburgu. Odrastao je uz Njegoševe stihove i gusle. Duhovnik i vojnik, s obzirom na to da je bio pripadnik elitne 63. padobranske brigade VJ, uvek je, govori, na braniku otadžbine. Miajlo je đak druge generacije obnovljene cetinjske Bogoslovije od 1991/1992. U Cetinju, gradu koga poznaje u dušu, proveo je pet godina.

Reči hvale za pilota Jovana

UZ osmeh otac Miajlo komentariše i kako su se mitropolit i patrijarh spustili s neba, pa i to ima neku simboliku dolaska u ovaj svet i vaznesenja i vaskrsenja. Reči hvale oca Miajla, s mnogo razumevanja jer je i sam padobranac, zaslužio je pilot helikoptera Jovan Radeta, za koga kaže da je patriota, pobožan, veliki profesionalac:

- On je posle ovog čina ostao bez posla, koji voli i mora da se bavi drugim stvarima. Ali, sve je to svetovno, njega očekuje nagrada koja nije od ovoga sveta.