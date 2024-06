VOZE IH U POKRETNOM ATOMSKOM SKLONIŠTU: Službeni automobili svetskih lidera prave su oklopne kapsule i luksuzni tenkovi

LETO, prema kalendaru, počinje danas, a tropska temperatura "topi" Srbiju, s obzirom na to da živa u termometru iz dana u dan obara junske rekorde. Narednih dana, upozoravaju meteorolozi, živa u termometru ići će i do 40 stepeni, u petak i u subotu se očekuje pik toplotnog talasa, pa lekari građane upozoravaju da bez preke potrebe ne izlaze van domova u periodu od 10 do 17 časova.