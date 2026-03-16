KLASIČNI RUSKI ŠTROUZEL KOLAČ : Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda kao iz poslastičarnice

Mirisni, kremast i sa hrskavim čokoladnim mrvicama – ovaj tradicionalni ruski kolač osvaja već na prvi zalogaj. Kombinacija prhkog testa, nežnog fila od svežeg sira čini ga savršenim desertom uz kafu ili čaj.

Sastojci

Za testo:

250 gr brašna

125 gr šećera

125 gr putera

1 jaje

1 kašičica praška za pecivo

Za fil:

500 gr svežeg krem sira

150 gr šećera

2 jaja

1 kesica vanilinog šećera

1 kašika limunovog soka

Za štrouzel:

30 g kakao praha

Priprema

Zagrejte rernu na 180°C i podmažite kalup sa odvojivim pokretnim dnom. U činiji pomešajte brašno, šećer, puter, jaje i prašak za pecivo dok ne dobijete prhko testo. Testo pritisnite u kalup i oblikujte ivicu uz strane kalupa.

U drugoj činiji pomešajte sir, šećer, jaja, vanilin šećer i limunov sok dok smesa ne postane glatka i kremasta. Polovinu smese sa krem sirom rasporedite preko testa. Preostalo testo pomešajte sa kakao prahom i rasporedite u malim mrvicama preko fila. Preko toga ravnomerno rasporedite preostalu smesu sa krem sirom. Pecite u zagrejanoj rerni 50–60 minuta, dok kolač ne dobije lepu zlatnu boju. Izvadite iz rerne i ostavite kolač da se potpuno ohladi pre sečenja.

Kada se kolač ohladi, možete ga lagano posuti šećerom u prahu za još lepši izgled i ukus.

Uživajte!