KLASIČNI RUSKI ŠTROUZEL KOLAČ : Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda kao iz poslastičarnice

Milena Tomasevic

16. 03. 2026. u 07:00 >> 06:27

Mirisni, kremast i sa hrskavim čokoladnim mrvicama – ovaj tradicionalni ruski kolač osvaja već na prvi zalogaj. Kombinacija prhkog testa, nežnog fila od svežeg sira čini ga savršenim desertom uz kafu ili čaj.

КЛАСИЧНИ РУСКИ ШТРОУЗЕЛ КОЛАЧ : Припрема је једноставна, а резултат изгледа као из посластичарнице

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 250 gr brašna
  • 125 gr šećera
  • 125 gr putera
  • 1 jaje
  • 1 kašičica praška za pecivo

Za fil:

  • 500 gr svežeg krem sira
  • 150 gr šećera
  • 2 jaja
  • 1 kesica vanilinog šećera
  • 1 kašika limunovog soka

Za štrouzel:

  • 30 g kakao praha

Priprema

Zagrejte rernu na 180°C i podmažite kalup sa odvojivim pokretnim dnom. U činiji pomešajte brašno, šećer, puter, jaje i prašak za pecivo dok ne dobijete prhko testo. Testo pritisnite u kalup i oblikujte ivicu uz strane kalupa.
U drugoj činiji pomešajte sir, šećer, jaja, vanilin šećer i limunov sok dok smesa ne postane glatka i kremasta. Polovinu smese sa krem sirom rasporedite preko testa. Preostalo testo pomešajte sa kakao prahom i rasporedite u malim mrvicama preko fila. Preko toga ravnomerno rasporedite preostalu smesu sa krem sirom.  Pecite u zagrejanoj rerni 50–60 minuta, dok kolač ne dobije lepu zlatnu boju. Izvadite iz rerne i ostavite kolač da se potpuno ohladi pre sečenja.
Kada se kolač ohladi, možete ga lagano posuti šećerom u prahu za još lepši izgled i ukus.

Uživajte!

