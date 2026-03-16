KLASIČNI RUSKI ŠTROUZEL KOLAČ : Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda kao iz poslastičarnice
Mirisni, kremast i sa hrskavim čokoladnim mrvicama – ovaj tradicionalni ruski kolač osvaja već na prvi zalogaj. Kombinacija prhkog testa, nežnog fila od svežeg sira čini ga savršenim desertom uz kafu ili čaj.
Sastojci
Za testo:
- 250 gr brašna
- 125 gr šećera
- 125 gr putera
- 1 jaje
- 1 kašičica praška za pecivo
Za fil:
- 500 gr svežeg krem sira
- 150 gr šećera
- 2 jaja
- 1 kesica vanilinog šećera
- 1 kašika limunovog soka
Za štrouzel:
- 30 g kakao praha
Priprema
Zagrejte rernu na 180°C i podmažite kalup sa odvojivim pokretnim dnom. U činiji pomešajte brašno, šećer, puter, jaje i prašak za pecivo dok ne dobijete prhko testo. Testo pritisnite u kalup i oblikujte ivicu uz strane kalupa.
U drugoj činiji pomešajte sir, šećer, jaja, vanilin šećer i limunov sok dok smesa ne postane glatka i kremasta. Polovinu smese sa krem sirom rasporedite preko testa. Preostalo testo pomešajte sa kakao prahom i rasporedite u malim mrvicama preko fila. Preko toga ravnomerno rasporedite preostalu smesu sa krem sirom. Pecite u zagrejanoj rerni 50–60 minuta, dok kolač ne dobije lepu zlatnu boju. Izvadite iz rerne i ostavite kolač da se potpuno ohladi pre sečenja.
Kada se kolač ohladi, možete ga lagano posuti šećerom u prahu za još lepši izgled i ukus.
Uživajte!
Komentari (0)