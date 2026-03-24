KAZABLANKA TORTA: Savršen spoj čokolade, maka i sira
Ako tražite desert koji će oduševiti i izgledom i ukusom, „Kazablanka“ torta je pravi izbor. Ova raskošna poslastica spaja bogati čokoladni biskvit, aromatični sloj maka sa orasima i nežni krem od sira sa osvežavajućom notom limuna.
Za čokoladni biskvit:
- 4 jaja
- prstohvat soli
- 200 gr šećera
- 250 ml pavlake
- 150 gr otopljenog putera
- 250 gr brašna
- 60 gr kakaoa
- 2 kašičice sode bikarbone
Za sloj od maka:
- 300 gr suvog maka (skuvanog i samlevenog)
- griz rkaša (100 ml mleka + 2 kašike griza)
- 120 gr meda
- 1 šolja mlevenih oraha
Za krem bazu:
- 2 jaja
- 80 gr šećera
- 2 kašike skroba
- 150 ml mleka
- 200 gr putera
Za krem od sira:
- 1 kg kiselog sira
- 3 jaja
- 200 gr šećera
- 80 gr kukuruznog skroba
- 150 ml mleka
- 150 gr putera
- kora i sok od 1 limuna
Priprema
Umutite jaja sa solju i šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte pavlaku i otopljeni puter, pa sve dobro izmešajte. Umešajte suve sastojke (brašno, kakao i sodu). Smesu sipajte u kalup i pecite na 180°C oko 30–35 minuta. Ohladiti.
2. Sloj od maka:
Skuvani i samleveni mak pomešajte sa pripremljenom griz kašom, medom i orasima. Dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu masu.
3. Krem baza:
U šerpi umutite jaja, šećer, skrob i mleko. Kuvajte na umerenoj vatri uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Ohladite, pa umešajte puter.
4. Krem od sira:
Sir umutite sa jajima, šećerom, skrobom i mlekom. Dodajte otopljeni puter, koru i sok od limuna. Kuvajte ili lagano zagrevajte dok se ne sjedini u kremastu masu.
5. Slaganje torte:
Na biskvit nanesite sloj od maka, zatim krem bazu, pa krem od sira. Po želji ukrasite čokoladom ili orasima.
6. Hlađenje:
Tortu ostavite u frižideru nekoliko sati (najbolje preko noći) da se dobro stegne i ukusi prožmu.
Uživajte!
