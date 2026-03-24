KAZABLANKA TORTA: Savršen spoj čokolade, maka i sira

Ako tražite desert koji će oduševiti i izgledom i ukusom, „Kazablanka“ torta je pravi izbor. Ova raskošna poslastica spaja bogati čokoladni biskvit, aromatični sloj maka sa orasima i nežni krem od sira sa osvežavajućom notom limuna.

4 jaja

prstohvat soli

200 gr šećera

250 ml pavlake

150 gr otopljenog putera

250 gr brašna

60 gr kakaoa

2 kašičice sode bikarbone

Za čokoladni biskvit:

Za sloj od maka:

300 gr suvog maka (skuvanog i samlevenog)

griz rkaša (100 ml mleka + 2 kašike griza)

120 gr meda

1 šolja mlevenih oraha

Za krem bazu:

2 jaja

80 gr šećera

2 kašike skroba

150 ml mleka

200 gr putera

Za krem od sira:

1 kg kiselog sira

3 jaja

200 gr šećera

80 gr kukuruznog skroba

150 ml mleka

150 gr putera

kora i sok od 1 limuna

Priprema



Umutite jaja sa solju i šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte pavlaku i otopljeni puter, pa sve dobro izmešajte. Umešajte suve sastojke (brašno, kakao i sodu). Smesu sipajte u kalup i pecite na 180°C oko 30–35 minuta. Ohladiti.

2. Sloj od maka:

Skuvani i samleveni mak pomešajte sa pripremljenom griz kašom, medom i orasima. Dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu masu.

3. Krem baza:

U šerpi umutite jaja, šećer, skrob i mleko. Kuvajte na umerenoj vatri uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Ohladite, pa umešajte puter.

4. Krem od sira:

Sir umutite sa jajima, šećerom, skrobom i mlekom. Dodajte otopljeni puter, koru i sok od limuna. Kuvajte ili lagano zagrevajte dok se ne sjedini u kremastu masu.

5. Slaganje torte:

Na biskvit nanesite sloj od maka, zatim krem bazu, pa krem od sira. Po želji ukrasite čokoladom ili orasima.

6. Hlađenje:

Tortu ostavite u frižideru nekoliko sati (najbolje preko noći) da se dobro stegne i ukusi prožmu.

Uživajte!