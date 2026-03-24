Torte i kolači

KAZABLANKA TORTA: Savršen spoj čokolade, maka i sira

Milena Tomasevic

24. 03. 2026. u 07:00

Ako tražite desert koji će oduševiti i izgledom i ukusom, „Kazablanka“ torta je pravi izbor. Ova raskošna poslastica spaja bogati čokoladni biskvit, aromatični sloj maka sa orasima i nežni krem od sira sa osvežavajućom notom limuna.

КАЗАБЛАНКА ТОРТА: Савршен спој чоколаде, мака и сира

FOTO: Novosti


Sastojci
Za čokoladni biskvit:
  • 4 jaja
  • prstohvat soli
  • 200 gr šećera
  • 250 ml pavlake
  • 150 gr otopljenog putera
  • 250 gr brašna
  • 60 gr kakaoa
  • 2 kašičice sode bikarbone  

Za sloj od maka:

  • 300 gr suvog maka (skuvanog i samlevenog)
  • griz rkaša (100 ml mleka + 2 kašike griza)
  • 120 gr meda
  • 1 šolja mlevenih oraha

Za krem bazu:

  • 2 jaja
  • 80 gr šećera
  • 2 kašike skroba
  • 150 ml mleka
  • 200 gr putera

Za krem od sira:

  • 1 kg kiselog sira
  • 3 jaja
  • 200 gr šećera
  • 80 gr kukuruznog skroba
  • 150 ml mleka
  • 150 gr putera
  • kora i sok od 1 limuna

Priprema

1. Biskvit:

Umutite jaja sa solju i šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte pavlaku i otopljeni puter, pa sve dobro izmešajte. Umešajte suve sastojke (brašno, kakao i sodu). Smesu sipajte u kalup i pecite na 180°C oko 30–35 minuta. Ohladiti.

2. Sloj od maka:

Skuvani i samleveni mak pomešajte sa pripremljenom griz kašom, medom i orasima. Dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu masu.

3. Krem baza:

U šerpi umutite jaja, šećer, skrob i mleko. Kuvajte na umerenoj vatri uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Ohladite, pa umešajte puter.

4. Krem od sira:

Sir umutite sa jajima, šećerom, skrobom i mlekom. Dodajte otopljeni puter, koru i sok od limuna. Kuvajte ili lagano zagrevajte dok se ne sjedini u kremastu masu.

5. Slaganje torte:

Na biskvit nanesite sloj od maka, zatim krem bazu, pa krem od sira. Po želji ukrasite čokoladom ili orasima.

6. Hlađenje:

Tortu ostavite u frižideru nekoliko sati (najbolje preko noći) da se dobro stegne i ukusi prožmu.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP KAŽE - NAJUGLEDNIJI IRANSKI VOĐA: Ko je čovek s kojim navodno pregovara? Komandant Garde i višestruki predsednički kandidat
Svet

0 0

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u ponedeljak je odustao od pretnji o „uništenju“ iranske elektroenergetske mreže, rekavši da su Sjedinjene Države i Iran vodili konstruktivne razgovore i da Vašington odlaže bilo kakve napade na elektrane i energetsku infrastrukturu za pet dana, u zavisnosti od uspeha tekućih sastanaka i diskusija.

23. 03. 2026. u 20:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta