ENERGETSKE KUGLICE OD KAKAA I ORAŠASTIH PLODOVA: Zdrava užina koja osvaja na prvi zalogaj

U vremenu kada mnogi traže brze, ali zdrave zalogaje koji mogu da zamene grickalice pune šećera, energetske kuglice od kakaa i orašastih plodova postale su pravi hit. Ovaj jednostavan recept donosi savršenu ravnotežu ukusa i hranljivih sastojaka.

FOTO: Novosti





1 šolja ovsenih pahuljica

1/2 šolje prirodnog putera od kikirikija

1/3 šolje kakao praha

1/3 šolje meda ili javorovog sirupa

1/2 šolje sitno seckanih orašastih plodova (orasi, lešnici, bademi)

1/4 šolje čia ili lanenog semena (po želji)

1/2 šolje rendanog kokosa (za uvaljanje ili kao dodatak)

Priprema:

U većoj posudi pomešajte ovsene pahuljice, kakao prah, seckane orašaste plodove i čia/laneno seme. Dodajte puter od kikirikija i med (ili javorov sirup) pa mešajte dok se ne dobije kompaktna, blago lepljiva smesa. Ukoliko je smesa suviše gusta ili se raspada, dodajte još malo meda ili putera od kikirikija. Ako je previše mekana — umešajte još ovsa. Rukom oblikujte kuglice prečnika 2–3 cm i ređajte ih na tanjir ili pleh. Po želji, uvaljajte kuglice u rendani kokos za dodatnu aromu i dekorativan izgled. Stavite u frižider na oko 30 minuta da se stegnu.

Energetske kuglice najbolje je služiti ohlađene. U zatvorenoj posudi mogu stajati u frižideru do 7 dana, što ih čini savršenim za pripremu unapred.

Uživajte!