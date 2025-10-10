PUFNASTI MAFINI SA BRESKVOM: Donosimo vam proveren recept koji uspeva uvek
Mirišu na dom, prave se bez muke, i nestaju sa tanjira začas! Ovi sočni mafini sa breskvama idealan su izbor za sve koji vole domaće kolače, ali nemaju mnogo vremena za pripremu. Kombinacija voćne svežine, vanile i putera pretvara običan dan u malu poslastičarnicu kod kuće.
Sastojci
- 2 šolje brašna
- 1 šolja šećera
- 1/2 šolje otopljenog putera
- 1 šolja seckanih breskvi (svežih ili iz kompota)
- 1/2 šolje mleka
- 2 velika jaja
- 1 kašika praška za pecivo
- 1/2 kašičice soli
- 1 kašika ekstrakta vanile
- 1/2 kašičice cimeta (po želji)
- 1/4 šolje seckanih oraha (po želji)
Za dekoraciju (po želji):
- čokoladni komadići
- med
- sveža nana
- šećer u prahu
Priprema
Zagrejte rernu na 190°C. Podmažite ili obložite papirnim korpicama kalup za mafine. U velikoj činiji pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo, so i cimet. U drugoj činiji umutite jaja, otopljen puter, mleko i vanilu. Spojite mokre i suve sastojke lagano mešajući – samo dok se ne ujednače (ne mešati previše). Dodajte seckane breskve i orahe, pa lagano promešajte. Rasporedite smesu u kalupe, puneći do 2/3 visine. Pecite 18–20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju, a čačkalica iz sredine izađe suva.Ohladite nekoliko minuta, pa dekorišite po želji – medom, čokoladom ili šećerom u prahu.
Uživajte!
