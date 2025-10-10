PUFNASTI MAFINI SA BRESKVOM: Donosimo vam proveren recept koji uspeva uvek

Mirišu na dom, prave se bez muke, i nestaju sa tanjira začas! Ovi sočni mafini sa breskvama idealan su izbor za sve koji vole domaće kolače, ali nemaju mnogo vremena za pripremu. Kombinacija voćne svežine, vanile i putera pretvara običan dan u malu poslastičarnicu kod kuće.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 šolje brašna

1 šolja šećera

1/2 šolje otopljenog putera

1 šolja seckanih breskvi (svežih ili iz kompota)

1/2 šolje mleka

2 velika jaja

1 kašika praška za pecivo

1/2 kašičice soli

1 kašika ekstrakta vanile

1/2 kašičice cimeta (po želji)

1/4 šolje seckanih oraha (po želji)

Za dekoraciju (po želji):

čokoladni komadići

med

sveža nana

šećer u prahu

Priprema

Zagrejte rernu na 190°C. Podmažite ili obložite papirnim korpicama kalup za mafine. U velikoj činiji pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo, so i cimet. U drugoj činiji umutite jaja, otopljen puter, mleko i vanilu. Spojite mokre i suve sastojke lagano mešajući – samo dok se ne ujednače (ne mešati previše). Dodajte seckane breskve i orahe, pa lagano promešajte. Rasporedite smesu u kalupe, puneći do 2/3 visine. Pecite 18–20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju, a čačkalica iz sredine izađe suva.Ohladite nekoliko minuta, pa dekorišite po želji – medom, čokoladom ili šećerom u prahu.

Uživajte!