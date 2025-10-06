BANANA HLEB SA ČOKOLADOM: Sladak miris doma

BANANA hleb sa čokoladom nije samo poslastica – to je mali gastronomski zagrljaj, idealan za jutarnju kafu, popodnevni čaj ili kao utešni zalogaj posle dugog dana. Ootkrivamo vam jednostavan, a neodoljiv recept koji će vaš dom ispuniti toplinom i ukusima kojima je teško odoleti.

FOTO: Novosti





1¾ šolje višenamenskog brašna 210 g

¾ šolje šećera 150 g

½ šolje neslanog putera sobne temperature 113 g

2 velika jaja

3 veoma zrele banane izgnječene 1 1/2 šolje

1 šolja poluslatkih komadića čokolade 180 g

1 kašičica praška za pecivo

½ kašičice sode bikarbone

1 kašičica soli

1 kašičica vanile 5 ml

Uputstvo

Zagrejte rernu na 180°C i podmažite pleh za hleb dimenzija 9x5. U srednjoj posudi umutite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. U velikoj posudi umutite šećer i puter na srednje jakoj brzini dok smesa ne postane lagana, bleda i pahuljasta, oko 3 minuta. Dodajte jaja jedno po jedno. Zatim umutite ekstrakt vanile, a zatim pasirane banane. Sa mikserom podešenim na najnižu brzinu, postepeno dodajte suve sastojke i mešajte dok se ne sjedine. Sačuvajte šaku čokoladnih mrvica za ukrašavanje, a preostale mrvice umešajte u testo. Sipajte testo u pripremljeni kalup za hleb i pospite sačuvanim čokoladnim mrvicama odozgo. Pecite 60 minuta. Ostavite hleb da se hladi u plehu 15 minuta pre nego što ga prebacite na rešetku da se dovrši hlađenje.

Prijatno!