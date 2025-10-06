Torte i kolači

BANANA HLEB SA ČOKOLADOM: Sladak miris doma

Milena Tomasevic

06. 10. 2025. u 12:30

BANANA hleb sa čokoladom nije samo poslastica – to je mali gastronomski zagrljaj, idealan za jutarnju kafu, popodnevni čaj ili kao utešni zalogaj posle dugog dana. Ootkrivamo vam jednostavan, a neodoljiv recept koji će vaš dom ispuniti toplinom i ukusima kojima je teško odoleti.

БАНАНА ХЛЕБ СА ЧОКОЛАДОМ: Сладак мирис дома

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 1¾ šolje višenamenskog brašna 210 g
  • ¾ šolje šećera 150 g
  • ½ šolje neslanog putera sobne temperature 113 g
  • 2 velika jaja
  • 3 veoma zrele banane izgnječene 1 1/2 šolje
  • 1 šolja poluslatkih komadića čokolade 180 g
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • ½ kašičice sode bikarbone
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica vanile 5 ml

Uputstvo
Zagrejte rernu na 180°C i podmažite pleh za hleb dimenzija 9x5. U srednjoj posudi umutite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. U velikoj posudi  umutite šećer i puter na srednje jakoj brzini dok smesa ne postane lagana, bleda i pahuljasta, oko 3 minuta. Dodajte jaja jedno po jedno. Zatim umutite ekstrakt vanile, a zatim pasirane banane. Sa mikserom podešenim na najnižu brzinu, postepeno dodajte suve sastojke i mešajte dok se ne sjedine. Sačuvajte šaku čokoladnih mrvica za ukrašavanje, a preostale mrvice umešajte u testo. Sipajte testo u pripremljeni kalup za hleb i pospite sačuvanim čokoladnim mrvicama odozgo. Pecite 60 minuta. Ostavite hleb da se hladi u plehu 15 minuta pre nego što ga prebacite na rešetku da se dovrši hlađenje.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRAUNI KEKSIĆI: Gotovi za manje od sat vremena
Torte i kolači

0 0

BRAUNI KEKSIĆI: Gotovi za manje od sat vremena

Ako vam treba brz, a bogat čokoladni desert – bilo za goste, porodicu ili samo za sebe – ovi brauni keksići su pravi izbor. Kombinuju ukus intenzivne čokolade sa mekanom, vlažnom unutrašnjošću, baš kao mali brauni u obliku keksa. Spremni su za manje od 60 minuta, uključujući vreme hlađenja.

06. 10. 2025. u 11:30

Politika
Tenis
Fudbal
BRAUNI KEKSIĆI: Gotovi za manje od sat vremena

BRAUNI KEKSIĆI: Gotovi za manje od sat vremena