LIMUNSKA PITA SA KEKSOM: Recept za osvežavajuću poslasticu za svaku priliku

Milena Tomasevic

04. 09. 2025. u 16:00

Kiselkast ukus limuna, nežna krema i hrskava podloga od keksa čine ovu pitu savršenim izborom za letnje dane, ali i za svaki trenutak kada poželite laganu, a efektnu poslasticu. Brzo se sprema, lepo izgleda i uvek oduševi goste.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 limuna (sok i rendana korica)
  • 1 pakovanje petit keksa (250 g)
  • 100 gr putera
  • 400 ml kondenzovanog mleka (ili zamena )
  • 6 belanaca
  • 12 kašika šećera

Priprema

 Podloga – petit keks izmrviti i umesiti sa otopljenim puterom. Obložiti pleh ili okruglu tepsiju, uključujući i stranice. Peći 10 minuta na 180°C i ostaviti da se prohladi.

Fil – sok od dva limuna umešati viljuškom u kondenzovano mleko, sve dok ne postane kremasto i čvrsto. Sipati preko kore.

Šne – umutiti belanca u čvrst sneg, pa postepeno dodavati šećer. Staviti preko fila i posuti rendanom koricom limuna.

Pečenje – vratiti u rernu na kratko (10–15 minuta, 180°C), samo dok šne ne dobije zlatnu boju.

Hlađenje – ostaviti u frižideru najmanje sat vremena da se stegne.

Savet:

Pošto kod nas retko ima gotovog zaslađenog kondenzovanog mleka, možeš lako napraviti zamenu: 500 ml mleka + 200 g šećera + 50 g putera – kuvati na tihoj vatri 30–40 minuta, dok se ne zgusne i postane kremasto (poput gustog mleka). Ohladiti pre upotrebe.

Prijatno!

