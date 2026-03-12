Torte i kolači

MEKAN I NEODOLJIV: Rolat sa kivijem

Sa pudingom od vanile i voćem ovoj kolač je idealan izbor za dezert u bilo koje doba godine.

МЕКАН И НЕОДОЉИВ: Ролат са кивијем

Potrebno je za koru:

6 jaja, 5 kašika šećera, 5 kašika brašna, 1 kesica vanilin šećera, 1/2 kesice praška za pecivo

Za Fil:

500 ml mleka, 5 kašika šećera, 3 kašike pudinga od vanile, 1 kesica vanil šećera, 2 kivija, 1 kašika brašna, 150 g putera, 1 banana

Priprema: 

Umutite belanca sa šećerom, pa polako sipajte žumanca, muteći sve vreme. Dodajte brašno i prašak za pecivo, pa lagano sve promešajte. Sipajte smesu u kalup i pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, 10-ak minuta. Ovako pečenu koru stavite na vlažnu krpu i urolajte zajedno sa njom. Sipajte u šerpu 350 ml mleka i ostavite da provri, a ostatak umutite sa pudingom, brašnom i obe vrste šećera. U proključalo mleko sipajte smesu sa pudingom i mutite sve dok se ne zgusne. Ostavite da se prohladi, pa dodajte puter.

Ispasirajte bananu i kivi, pa ih pomešajte sa smesom. Zatim odmotajte koru, preko nje sipajte fil, pa je ponovo urolajte. Po želji možete da ostavite malo fila i time premažete rolat. Ostavite kolač da se dobro ohladi u frižideru pre sečenja.

