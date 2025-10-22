Salate i čorbe

POVRTNI NAMAZ OD TIKVICA I PAPRIKE: Lažni ajvar koji ćete praviti svake nedelje

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 09:29

Ako tražite nov, jednostavan način da iskoristite tikvice ili bundevu, ovaj povrtni namaz je idealan izbor. Kombinacija meko dinstanog povrća, mirisnog paradajza i blago začinjenog ukusa čini ovaj namaz pravim otkrićem za sve koji vole domaće zalogaje na hlebu. Podseća na ajvar, ali je lakši, svežiji i spreman za sat vremena – bez pečenja i velike gužve u kuhinji.

ПОВРТНИ НАМАЗ ОД ТИКВИЦА И ПАПРИКЕ: Лажни ајвар који ћете правити сваке недеље

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 tikvice ili komad bundeve (oko 500 g), iseckane na kockice
  • 2 crvene paprike, iseckane
  • 1 glavica crnog luka, sitno seckana
  • 1 šargarepa, iseckana
  • 1 šolja paradajz sosa (ili pasirani paradajz)
  • so, po ukusu
  • crni biber, po ukusu
  • ulje (2–3 kašike za prženje)

Priprema: 


U većoj šerpi zagrejte ulje. Dodajte sitno seckani luk i šargarepu. Pržite na srednjoj vatri dok ne omekšaju (5–7 minuta). Dodajte crvenu papriku i tikvice (ili bundevu). Promešajte i pržite još 5 minuta. Dodajte paradajz sos, posolite i pobiberite po ukusu. Promešajte sve sastojke i poklopite.
Kuvajte na tihoj vatri oko 60 minuta, povremeno mešajući (svakih 5–10 minuta), dok povrće ne omekša i sos se ne zgusne. Po želji, namaz možete pasirati ili izblendati u kremasti namaz. 
Ostavite da se potpuno ohladi. Služite uz hleb, kao prilog ili namaz. Odlično ide i uz krekere, prepečene kriške ili kao dip uz povrće.

Prijatno!

