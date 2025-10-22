POVRTNI NAMAZ OD TIKVICA I PAPRIKE: Lažni ajvar koji ćete praviti svake nedelje
Ako tražite nov, jednostavan način da iskoristite tikvice ili bundevu, ovaj povrtni namaz je idealan izbor. Kombinacija meko dinstanog povrća, mirisnog paradajza i blago začinjenog ukusa čini ovaj namaz pravim otkrićem za sve koji vole domaće zalogaje na hlebu. Podseća na ajvar, ali je lakši, svežiji i spreman za sat vremena – bez pečenja i velike gužve u kuhinji.
Sastojci:
- 2 tikvice ili komad bundeve (oko 500 g), iseckane na kockice
- 2 crvene paprike, iseckane
- 1 glavica crnog luka, sitno seckana
- 1 šargarepa, iseckana
- 1 šolja paradajz sosa (ili pasirani paradajz)
- so, po ukusu
- crni biber, po ukusu
- ulje (2–3 kašike za prženje)
Priprema:
U većoj šerpi zagrejte ulje. Dodajte sitno seckani luk i šargarepu. Pržite na srednjoj vatri dok ne omekšaju (5–7 minuta). Dodajte crvenu papriku i tikvice (ili bundevu). Promešajte i pržite još 5 minuta. Dodajte paradajz sos, posolite i pobiberite po ukusu. Promešajte sve sastojke i poklopite.
Kuvajte na tihoj vatri oko 60 minuta, povremeno mešajući (svakih 5–10 minuta), dok povrće ne omekša i sos se ne zgusne. Po želji, namaz možete pasirati ili izblendati u kremasti namaz.
Ostavite da se potpuno ohladi. Služite uz hleb, kao prilog ili namaz. Odlično ide i uz krekere, prepečene kriške ili kao dip uz povrće.
Prijatno!
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)