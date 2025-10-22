POVRTNI NAMAZ OD TIKVICA I PAPRIKE: Lažni ajvar koji ćete praviti svake nedelje

Ako tražite nov, jednostavan način da iskoristite tikvice ili bundevu, ovaj povrtni namaz je idealan izbor. Kombinacija meko dinstanog povrća, mirisnog paradajza i blago začinjenog ukusa čini ovaj namaz pravim otkrićem za sve koji vole domaće zalogaje na hlebu. Podseća na ajvar, ali je lakši, svežiji i spreman za sat vremena – bez pečenja i velike gužve u kuhinji.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 tikvice ili komad bundeve (oko 500 g), iseckane na kockice

2 crvene paprike, iseckane

1 glavica crnog luka, sitno seckana

1 šargarepa, iseckana

1 šolja paradajz sosa (ili pasirani paradajz)

so, po ukusu

crni biber, po ukusu

ulje (2–3 kašike za prženje)

Priprema:



U većoj šerpi zagrejte ulje. Dodajte sitno seckani luk i šargarepu. Pržite na srednjoj vatri dok ne omekšaju (5–7 minuta). Dodajte crvenu papriku i tikvice (ili bundevu). Promešajte i pržite još 5 minuta. Dodajte paradajz sos, posolite i pobiberite po ukusu. Promešajte sve sastojke i poklopite.

Kuvajte na tihoj vatri oko 60 minuta, povremeno mešajući (svakih 5–10 minuta), dok povrće ne omekša i sos se ne zgusne. Po želji, namaz možete pasirati ili izblendati u kremasti namaz.

Ostavite da se potpuno ohladi. Služite uz hleb, kao prilog ili namaz. Odlično ide i uz krekere, prepečene kriške ili kao dip uz povrće.

Prijatno!