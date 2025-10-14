Salate i čorbe

BRZA I KREMASTA SUPA OD BROKOLIJA I KROMPIRA: Recept za ukusan i hranljiv obrok

Milena Tomasevic

14. 10. 2025. u 08:14

Kremasta supa od brokolija i krompira je pravi izbor. Sa dodacima belog luka i čedar sira, dobićete supu pune arome i savršene teksture. Isprobajte ovaj jednostavan recept i uživajte u toplom ukusu koji zagreva!

БРЗА И КРЕМАСТА СУПА ОД БРОКОЛИЈА И КРОМПИРА: Рецепт за укусан и хранљив оброк

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 400 gr  brokolija
  • 300 gr krompira
  • 2 šargarepe
  • 1 glavica crnog luka
  • 200 gr čedar sira
  • 500 ml mleka
  • 200 ml povrtnog bujona
  • 50 gr putera
  • 30 gr glatkog brašna
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Oljuštite i sitno iseckajte šargarepu, krompir i crni luk. U šerpi rastopite puter, pa propržite luk, krompir i šargarepu dok ne omekšaju. Dodajte brašno i kratko propržite uz mešanje. Sipajte mleko i povrtni bujon, zatim dodajte brokoli. Kuvajte supu oko 15 minuta, dok povrće ne omekša. Začinite solju i biberom po ukusu. Skinite sa vatre i umešajte čedar sir dok se potpuno ne otopi. Supa je spremna za posluživanje!

Prijatno!

