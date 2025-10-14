BRZA I KREMASTA SUPA OD BROKOLIJA I KROMPIRA: Recept za ukusan i hranljiv obrok
Kremasta supa od brokolija i krompira je pravi izbor. Sa dodacima belog luka i čedar sira, dobićete supu pune arome i savršene teksture. Isprobajte ovaj jednostavan recept i uživajte u toplom ukusu koji zagreva!
Sastojci:
- 400 gr brokolija
- 300 gr krompira
- 2 šargarepe
- 1 glavica crnog luka
- 200 gr čedar sira
- 500 ml mleka
- 200 ml povrtnog bujona
- 50 gr putera
- 30 gr glatkog brašna
- so i biber po ukusu
Priprema:
Oljuštite i sitno iseckajte šargarepu, krompir i crni luk. U šerpi rastopite puter, pa propržite luk, krompir i šargarepu dok ne omekšaju. Dodajte brašno i kratko propržite uz mešanje. Sipajte mleko i povrtni bujon, zatim dodajte brokoli. Kuvajte supu oko 15 minuta, dok povrće ne omekša. Začinite solju i biberom po ukusu. Skinite sa vatre i umešajte čedar sir dok se potpuno ne otopi. Supa je spremna za posluživanje!
Prijatno!
