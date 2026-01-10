ZAPANJUJUĆI SNIMCI: Pogledajte kako izgleda 25 godina širenja supernove (VIDEO)

ONO što su astronomi u 17. veku smatrali novom zvezdom sada je jedna od najvrednijih laboratorija za proučavanje supernova u Mlečnom putu. Više od četiri veka nakon što je zasijala na nebu, Keplerova supernova nastavlja da otkriva kako eksplozivna smrt zvezde izgleda izbliza.

Foto tviter NASA

Godine 1604, astronomi su zabeležili pojavu izuzetno sjajnog nebeskog objekta. Kasnije je utvrđeno da je to Keplerova supernova, eksplozivno uništenje belog patuljka (vrsta zvezde). Njeni ostaci danas čine oblak materijala koji se proteže na udaljenost od oko 20.000 svetlosnih godina od Zemlje.

NASA-ina rendgenska opservatorija Čandra sastavila je 25 godina posmatranja supernove u jedinstvenom video snimku. Video prikazuje slike ostataka supernove SN 1604 snimljene između 2000. i 2025. godine.

Video su na 247. sastanku Američkog astronomskog društva predstavili astronomi Džesi Gasel sa Univerziteta Džordž Mejson i NASA-inog Centra za svemirske letove Godard, i Brajan Vilijams iz NASA-inog Centra Godard.

Ostatak supernove je posebno vredan jer je poznato njegovo tačno poreklo. Eksplozija je bila supernova tipa Ia, koja se javlja kada beli patuljak u binarnom zvezdanom sistemu akumulira previše mase od svoje zvezde pratioca. Takve eksplozije imaju predvidljiv vrhunac sjaja, što ih čini ključnim alatima za precizno merenje kosmičkih udaljenosti. One su takođe glavni izvor teških hemijskih elemenata koji se ugrađuju u nove zvezde i planete.

Dugoročno praćenje otkriva izvanredne brzine širenja oblaka supernove. Studija iz 2020. godine pokazala je da se neki čvorovi izbačenog materijala kreću brzinama do 8.700 kilometara u sekundi. Na osnovu analize udarnog talasa te supernove iz 2022. godine, nova vizuelizacija pokazuje delove ostatka koji se kreću brzinama od oko 1.800 do 6.200 kilometara u sekundi, što odgovara oko 0,5 do 2 procenta brzine svetlosti.

„Eksplozije supernove i elementi koje izbacuju u svemir su životna snaga novih zvezda i planeta. Razumevanje njihovog ponašanja je ključno za razumevanje naše kosmičke istorije“, rekao je Vilijams u saopštenju NASA-e.

Iako ove brzine prevazilaze brzinu potrebnu da izbačeni materijal napusti Mlečni put, sudari sa okolnim gasom i prašinom će ga postepeno usporiti, ostavljajući ga gravitaciono vezanim za galaksiju.

„Zaplet Keplerove priče tek počinje da se razvija. Zapanjujuće je da možemo da gledamo kako se ostaci ove razbijene zvezde sudaraju sa materijalom koji je već izbačen u svemir“, rekao je Gasel u istoj izjavi.

(sputnikportal.rs)

