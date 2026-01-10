NE PRETERUJTE U TROŠENJU, DOVRŠITE ZAPOČETO Astro savet za subotu, 10. januar: Evo koja 4 znaka su na udaru izazovnih aspekata

DANAS na nebu imamo tri izazovna aspekta, opoziciju između Venere i Jupitera, kvadrat između Marsa i Meseca i poslednju Mesečevu četvrt u Vagi.

Foto Pixabay free images

Venera u Jarcu pravi egzaktnu opoziciju s Jupiterom u Raku, egzaltiranim u tom znaku, što za posledicu ima sukob između osećanja i razuma, probleme zbog usklađivanja porodičnih i poslovnih obaveza i preterivanje u životnim zadovoljstvima, hrani, piću...

Mesec u Vagi obrazuje kvadrat sa Marsom u Jarcu, planetom akcije i sukoba egzaltiranom u tom znaku, aspekt koji podstiče nervozu, impulsivnost, sukob između želja i mogućnosti, i upozorava na dodatni oprez u saobraćaju.

Znaci na udaru oba današnja aspekta su Jarčevi, Rakovi, Vage i Ovnovi, kao i svi oni koji imaju neku ili više ličnih planeta u tim znacima. Ove aspekte mogu da prebrode samo hladne glave i racionalno. Budući da se u 16.50 obrazuje i poslednja Mesečeva četvrt na 20. stepenu Vage (to se dešava jednom godišnje), bolje je da dovršite započeto, nego da započinjite nešto novo.