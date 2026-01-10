BETIS TRAŽI ISKUPLJENJE U OVIJEDU: Andalužani bi da se ekspresno vrate na pobednički kolosek protiv fenjeraša
POSLE teškog poraza od Real Madrida (1:5), Betis gostuje Real Ovijedu u meču koji na papiru deluje kao idealna prilika za reakciju i povratak samopouzdanja.
Težak šamar na "Santijago Bernabeuu" (5:1) prekinuo je solidnu seriju Betisa i podsetio ekipu Manuela Pelegrinija da u borbi za Evropu nema prostora za oscilacije.
Andalužani su i dalje šesti na tabeli La Lige sa 28 bodova i čvrsto drže poziciju koja vodi u evropska takmičenja, ali konkurencija iza njih ne spava.
Zato je gostovanje u Ovijedu meč koji Betis jednostavno mora da shvati krajnje ozbiljno.
Domaćin je povratnik u elitu posle više od dve decenije, ali se za sada muči da odgovori zahtevima La Lige.
Real Ovijedo je zakovan za dno tabele sa svega 12 bodova i najlošijim napadom u ligi – samo osam postignutih golova za 18 kola.
Ipak, u poslednje vreme "plavi" pokazuju znake života, jer su u tri od minula četiri meča uspeli da izbegnu poraz, uključujući remije protiv Selte i Alavesa.
Istorija je jasno na strani gostiju. Ovijedo nije pobedio Betis u ligi još od 1991. godine, a poslednji međusobni duel odigran je davne 2000. godine. I sada sve okolnosti idu u prilog Andalužanima, koji su značajno kvalitetniji u svakoj liniji tima.
Pelegrini će ponovo računati na raspoloženog Kuča Ernandesa, koji igra sezonu karijere, kao i na Antonija, jednog od ključnih ofanzivnih aduta.
Betis ima i evropske obaveze u vidu Lige Evrope, ali upravo ovakvi mečevi su neophodni da bi se održao ritam i samopouzdanje.
Ovijedo će pokušati da se odbrani i uhvati šansu iz kontre, ali protiv disciplinovanog i iskusnog Betisa to deluje kao jako težak zadatak
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 2 (kvota 2,01)
