KROMPIR PAPRIKAŠ SA ĆUREĆIM MESOM: Ukusan, domaći i zasitan ručak

Sočni komadi ćuretine, puno povrća i miris aleve paprike čine ovo jelo savršenim za porodični sto.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr ćurećeg belog mesa

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 veće šargarepe

1 koren peršuna

1 crvena paprika

5–6 krompira

mast ili ulje

2 kašičice aleve paprike

so, biber, tucana ljuta paprika (po ukusu)

seckan peršun

1 puna kašika brašna

Način pripreme:

U šerpu stavite jednu kašiku masti. Dodajte crni i beli luk, ćureće meso, šargarepu, koren peršuna i papriku. Lagano posolite i pržite oko 10 minuta, uz povremeno mešanje.

Nalijte vodom toliko da tečnost bude oko 1 cm iznad krompira. Dodajte krompir, začinite solju, biberom i po želji ljutom paprikom. Poklopite i kuvajte dok krompir ne omekša.Po želji možete dodati i kocku za supu.

Posebno pomešajte kašiku brašna i dve kašičice aleve paprike sa oko 100 ml vode. Uz neprekidno mešanje sipajte u paprikaš. Dodajte seckani peršun i kuvajte još 5 minuta.

Prijatno!