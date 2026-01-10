Salate i čorbe

KROMPIR PAPRIKAŠ SA ĆUREĆIM MESOM: Ukusan, domaći i zasitan ručak

Milena Tomasevic

10. 01. 2026. u 06:00 >> 21:18

Sočni komadi ćuretine, puno povrća i miris aleve paprike čine ovo jelo savršenim za porodični sto.

КРОМПИР ПАПРИКАШ СА ЋУРЕЋИМ МЕСОМ: Укусан, домаћи и заситан ручак

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr ćurećeg belog mesa 
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 2 veće šargarepe
  • 1 koren peršuna
  • 1 crvena paprika
  • 5–6 krompira
  • mast ili ulje
  • 2 kašičice aleve paprike
  • so, biber, tucana ljuta paprika (po ukusu)
  • seckan peršun
  • 1 puna kašika brašna

Način pripreme:

U šerpu stavite jednu kašiku masti. Dodajte crni i beli luk, ćureće meso, šargarepu, koren peršuna i papriku. Lagano posolite i pržite oko 10 minuta, uz povremeno mešanje.

Nalijte vodom toliko da tečnost bude oko 1 cm iznad krompira. Dodajte krompir, začinite solju, biberom i po želji ljutom paprikom. Poklopite i kuvajte dok krompir ne omekša.Po želji možete dodati i kocku za supu.

Posebno pomešajte kašiku brašna i dve kašičice aleve paprike sa oko 100 ml vode. Uz neprekidno mešanje sipajte u paprikaš. Dodajte seckani peršun i kuvajte još 5 minuta.

Prijatno!

