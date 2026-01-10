KROMPIR PAPRIKAŠ SA ĆUREĆIM MESOM: Ukusan, domaći i zasitan ručak
Sočni komadi ćuretine, puno povrća i miris aleve paprike čine ovo jelo savršenim za porodični sto.
Sastojci
- 500 gr ćurećeg belog mesa
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 veće šargarepe
- 1 koren peršuna
- 1 crvena paprika
- 5–6 krompira
- mast ili ulje
- 2 kašičice aleve paprike
- so, biber, tucana ljuta paprika (po ukusu)
- seckan peršun
- 1 puna kašika brašna
Način pripreme:
U šerpu stavite jednu kašiku masti. Dodajte crni i beli luk, ćureće meso, šargarepu, koren peršuna i papriku. Lagano posolite i pržite oko 10 minuta, uz povremeno mešanje.
Nalijte vodom toliko da tečnost bude oko 1 cm iznad krompira. Dodajte krompir, začinite solju, biberom i po želji ljutom paprikom. Poklopite i kuvajte dok krompir ne omekša.Po želji možete dodati i kocku za supu.
Posebno pomešajte kašiku brašna i dve kašičice aleve paprike sa oko 100 ml vode. Uz neprekidno mešanje sipajte u paprikaš. Dodajte seckani peršun i kuvajte još 5 minuta.
Prijatno!
