ČORBA O BELOG PASULJA I PARADAJZA: Jednostavno, zdravo i puno ukusa

Milena Tomasevic

02. 10. 2025. u 11:12

Kada nemate mnogo vremena, a želite da pojedete nešto što će vas zasititi i ujedno hraniti, ova čorba je idealan izbor. Lako se priprema, a svaki zalogaj puca od ukusa i hranljivosti.

ЧОРБА О БЕЛОГ ПАСУЉА И ПАРАДАЈЗА: Једноставно, здраво и пуно укуса

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 konzerva belog pasulja (400 g) ili 200 g suvog, natopljenog i skuvanog
  • 1 konzerva seckanog paradajza (400 g)
  • 1 mali crni luk, sitno seckan
  • 2 čena belog luka, sitno seckana
  • 1 kašika paradajz pirea
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 500 ml povrtnog bujona
  • 1 kašičica sušenog origana
  • so i biber po ukusu
  • šaka svežeg peršuna ili bosiljka, sitno seckanog (za serviranje)
  • po želji: prstohvat čilija u prahu ili ljute papričice
  • baget 

Priprema:


U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje. Dodajte seckani crni luk i pržite nekoliko minuta, dok ne postane staklast. Ubacite beli luk i kratko propržite, samo dok ne zamiriše.
Umešajte paradajz pire i mešajte 1–2 minuta da se blago karamelizuje. Zatim dodajte seckani paradajz iz konzerve i bujon. Promešajte i začinite solju, biberom, origanom i (po želji) čilijem.
Ostavite da lagano ključa 10 minuta, pa dodajte oceđen beli pasulj. Kuvajte još 5–10 minuta da se ukusi sjedine.
Na kraju umešajte sveže začinsko bilje — peršun ili bosiljak, po ukusu.
Poslužite toplo, uz hrskav baget. Možete dodati i malo maslinovog ulja preko svake porcije, radi punijeg ukusa.

Prijatno!

