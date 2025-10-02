ČORBA O BELOG PASULJA I PARADAJZA: Jednostavno, zdravo i puno ukusa

Kada nemate mnogo vremena, a želite da pojedete nešto što će vas zasititi i ujedno hraniti, ova čorba je idealan izbor. Lako se priprema, a svaki zalogaj puca od ukusa i hranljivosti.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 konzerva belog pasulja (400 g) ili 200 g suvog, natopljenog i skuvanog

1 konzerva seckanog paradajza (400 g)

1 mali crni luk, sitno seckan

2 čena belog luka, sitno seckana

1 kašika paradajz pirea

2 kašike maslinovog ulja

500 ml povrtnog bujona

1 kašičica sušenog origana

so i biber po ukusu

šaka svežeg peršuna ili bosiljka, sitno seckanog (za serviranje)

po želji: prstohvat čilija u prahu ili ljute papričice

baget

Priprema:



U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje. Dodajte seckani crni luk i pržite nekoliko minuta, dok ne postane staklast. Ubacite beli luk i kratko propržite, samo dok ne zamiriše.

Umešajte paradajz pire i mešajte 1–2 minuta da se blago karamelizuje. Zatim dodajte seckani paradajz iz konzerve i bujon. Promešajte i začinite solju, biberom, origanom i (po želji) čilijem.

Ostavite da lagano ključa 10 minuta, pa dodajte oceđen beli pasulj. Kuvajte još 5–10 minuta da se ukusi sjedine.

Na kraju umešajte sveže začinsko bilje — peršun ili bosiljak, po ukusu.

Poslužite toplo, uz hrskav baget. Možete dodati i malo maslinovog ulja preko svake porcije, radi punijeg ukusa.

Prijatno!